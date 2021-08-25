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  4. 15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe

15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe

25.08.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, girdiği zeytinlikte fenalaşıp yaşamını yitiren 15 yaşındaki F.E.'nin biri elinde, ikisi ise yakınında 3 çakmak gazı tüpü bulunduğu belirtildi. F.E.'nin çakmak gazından zehirlendiği üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.

15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Asude Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşı A.T ile gittiği zeytinlikte fenalaşan F.E.’yi gören mahalleli, yardıma koşup, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde F.E.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine yapılan incelemede, F.E.'nin elinde ve yakınında 3 çakmak gazı tüpü bulundu.

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Çakmak gazından zehirlendiği tahmin edilen F.E.'nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, arkadaşının fenalaştığını görünce kaçtığı belirlenen A.T.’yi yakaladı. A.T. ifadesi alınmak üzere Çocuk Şubesi'ne götürüldü.

Zeytinlik alanda fenalaşarak düştü! Polis arkadaşının peşindeZeytinlik alanda fenalaşarak düştü! Polis arkadaşının peşinde

DHA

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Bursa
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