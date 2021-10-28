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15 yaşındaki kızı darp edip çıplak görüntülerini yayınladı! İğrenç olayda yeni gelişme

28.10.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kız arkadaşı T.Y. (17) ile birlikte 15 yaşındaki H.A. adlı kızı, ıssız alanda darp edip, çıplak görüntüsünü çekerek sosyal medyada yayınladığı iddiasıyla tutuklanan Ramazan D. (29) hakkında 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

15 yaşındaki kızı darp edip çıplak görüntülerini yayınladı! İğrenç olayda yeni gelişme

Geçen 20 Ağustos'da Mamak ilçesinde meydana gelen olayda T.Y., daha önce kavga ettiği arkadaşı H.A. ile barışmak istediğini söyleyerek, Boğaziçi Mahallesi’nde buluştu. T.Y., erkek arkadaşı Ramazan D. ile birlikte H.A.'yı ıssız bir alana götürerek darp etti. Ramazan D., T.Y. tarafından darp edilirken görüntüsünü çektiği H.A.'yı daha sonra kıyafetlerini çıkarmaya zorladı. Olay, bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla ortaya çıktı. Görüntülerden yola çıkan jandarma ekipleri kısa sürede Ramazan D. ile kız arkadaşı T.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Ramazan D. ile T.Y., mahkemece tutuklandı.

"KIZ ARKADAŞIM DARP ETTİ, BEN ÇEKTİM"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Ramazan D. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, şüphelinin suçlamaları kısmen kabul ettiği, H.A.'yı kız arkadaşı T.Y'nin darbettiğini, kendisinin ise bu anları cep telefonu kamerasıyla çektiğini söylediği yer aldı. İddianamede, yapılan inceleme ve alınan ifadeler sonrası H.A.'nın darp edildikten sonra Ramazan D. ve kız arkadaşı tarafından kıyafetlerini çıkarmaya zorlandığı, genç kızın ise Ramazan D.'ye 'Ağabey ne olur yapma' diye yalvardığı aktarıldı. H.A.'yı ıssız alanda bırakarak ayrılan Ramazan D. ile T.Y.'nin, çektikleri görüntüleri daha sonra sosyal medyada yayınladıkları yer aldı. Ramazan D. hakkında, 'basit yaralama', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'çocuğun cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 36 yıla kadar hapis talep edildi. Ramazan D., iddianameyi kabul eden Ankara 9’ncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

T.Y., hakkında ise aynı suçlardan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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sosyal medya Mamak Ankara
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