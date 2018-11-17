15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

Kamalı Haber'in aktardığına göre; Girne-Karaoğlanoğlun’da Eylül ayında bir arkadaş ortamında tanıştığı 15 yaşındaki kız çocuğunu zorla plakası meçhul araba ile sahil kenarına götürüp tecavüz ettiği iddiası ile tutuklanan Mehmet Terkan aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Terkan, ek süre talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Mahkemede bilgi veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlı Mehmet Terkan’ın “Cinsel tecavüz”, “Vahim zarar”, “16 yaşından küçük çocuğu zorla alıkoyma” suçlarından tutuklandığını anlattı. Yavuz, 15 yaşındaki kız çocuğunun iddiasına göre, zanlı ile Karaoğlanoğlu’nda bir arkadaş buluşmasında tanıştığını ve plakası ile markası meçhul bir arabada buluştuklarını ve zanlının kendisini zorla Karakum plajına götürdüğü yönünde ifade verdiğini kaydetti. 15 yaşındaki çocuğun ifadesinde, zanlının kendisine zorla arabada tecavüz ettiğini ve yaşanan olaydan ötürü birine bir şey anlatması durumunda kendisini öldürmekle tehdit ettiğini kaydeden Yavuz, müştekinin yaşadığı travma nedeniyle olayı kimseye anlatmadığını anımsattı. Ömer Yavuz, müştekinin 9 Kasım tarihinde yaşadığı olayı babasına anlatarak birlikte polise gittiklerini kaydederek, Terkan’ın tutuklandığını ve suçlamaları reddettiğini kaydetti. Yavuz, zanlının aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresinde doktor raporu temin edildiğini, kız çocuğunun zanlı Terkan tarafından iki kez tecavüze uğradığının tespit edildiğini kaydetti. Yavuz, zanlının gönüllü ifade vermek istediğini ve 15 yaşındaki kız çocuğunun yeniden ifadesinin alınması gerektiğine vurgu yaptı. Soruşturmanın ciddiyetine değinen Yavuz, zanlı Mehmet Terkan’ın 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki iddiaların ciddiyetine değinerek soruşturmanın selameti için Terkan’ın 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

