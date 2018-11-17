HABER

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 10:56 | Son Güncelleme

Kıbrıs Girne'de yaşayan Mehmet Terkan, bir arkadaş ortamında tanıştığı 15 yaşındaki kızı arabasına bindirip sahile götürdü. Kızla zorla cinsel ilişkiye giren adam, kimseye anlatmasın diye de tehdit etti.

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

Kamalı Haber'in aktardığına göre; Girne-Karaoğlanoğlun’da Eylül ayında bir arkadaş ortamında tanıştığı 15 yaşındaki kız çocuğunu zorla plakası meçhul araba ile sahil kenarına götürüp tecavüz ettiği iddiası ile tutuklanan Mehmet Terkan aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Terkan, ek süre talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Mahkemede bilgi veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlı Mehmet Terkan’ın “Cinsel tecavüz”, “Vahim zarar”, “16 yaşından küçük çocuğu zorla alıkoyma” suçlarından tutuklandığını anlattı. Yavuz, 15 yaşındaki kız çocuğunun iddiasına göre, zanlı ile Karaoğlanoğlu’nda bir arkadaş buluşmasında tanıştığını ve plakası ile markası meçhul bir arabada buluştuklarını ve zanlının kendisini zorla Karakum plajına götürdüğü yönünde ifade verdiğini kaydetti. 15 yaşındaki çocuğun ifadesinde, zanlının kendisine zorla arabada tecavüz ettiğini ve yaşanan olaydan ötürü birine bir şey anlatması durumunda kendisini öldürmekle tehdit ettiğini kaydeden Yavuz, müştekinin yaşadığı travma nedeniyle olayı kimseye anlatmadığını anımsattı. Ömer Yavuz, müştekinin 9 Kasım tarihinde yaşadığı olayı babasına anlatarak birlikte polise gittiklerini kaydederek, Terkan’ın tutuklandığını ve suçlamaları reddettiğini kaydetti. Yavuz, zanlının aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresinde doktor raporu temin edildiğini, kız çocuğunun zanlı Terkan tarafından iki kez tecavüze uğradığının tespit edildiğini kaydetti. Yavuz, zanlının gönüllü ifade vermek istediğini ve 15 yaşındaki kız çocuğunun yeniden ifadesinin alınması gerektiğine vurgu yaptı. Soruşturmanın ciddiyetine değinen Yavuz, zanlı Mehmet Terkan’ın 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki iddiaların ciddiyetine değinerek soruşturmanın selameti için Terkan’ın 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
Kazada yaralanan üniversiteli Aslıhan'ın beyin ölümü gerçekleşti (2)Kazada yaralanan üniversiteli Aslıhan'ın beyin ölümü gerçekleşti (2)
Ermenek İcra Müdür Yardımcısı, 500 bin lira zimmet suçlamasıyla tutuklandıErmenek İcra Müdür Yardımcısı, 500 bin lira zimmet suçlamasıyla tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kıbrıs Girne

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeli Luceyn savaşın izlerinden kurtuluyor

Suriyeli Luceyn savaşın izlerinden kurtuluyor

İki aile arasında kavga! Başından vuruldu

İki aile arasında kavga! Başından vuruldu

Trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisinden üzücü haber

Trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisinden üzücü haber

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

'80 yaşındaki annemle ilişkin var' dedi! Annesini ve komşusunu rehin aldı

'80 yaşındaki annemle ilişkin var' dedi! Annesini ve komşusunu rehin aldı

Bir annenin en acı anı! Yanına koştu ve...

Bir annenin en acı anı! Yanına koştu ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.