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15 yaşındayken geliştirdi, on binlerce insanın kabusu oldu! Tüm parayı ise yemek siparişi için harcamış

01.08.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu anda 24 yaşında olan Jacob Wayne John Keen'in 15 yaşındayken dünya çapında on binlerce insanı gözetlemek için kullanılan bir bilgisayar korsanlığı yazılımı geliştirdiği ve bu yazılımı 14.500'den fazla kişiye sattığı iddia ediliyor. İddialara göre, Jacob Wayne John Keen elde ettiği tüm geliri ise paket yemek sipariş etmek için harcadı.

15 yaşındayken geliştirdi, on binlerce insanın kabusu oldu! Tüm parayı ise yemek siparişi için harcamış

Avustralya'da yaşayan Jacob Wayne John Keen isimli bir gencin, dünya çapında on binlerce insanı gözetlemek için kullanılan sofistike bir bilgisayar korsanlığı aracı oluşturup sattığı iddia edildi. Keen'in elde ettiği tüm geliri ise yemek siparişi için harcadığı öne sürüldü.

YAZILIMI GELİŞTİRDİĞİNDE 15 YAŞINDAYMIŞ

Uluslararası basın kuruluşlarında çıkan haberlerde, şu anda 24 yaşında olan Jacob Wayne John Keen'in, iddialara göre, kullanıcıların kurbanlarının bilgisayarlarının kontrolünü uzaktan ele geçirmelerini sağlayan "Remote access trojan (RAT)" olarak bilinen Imminent Monitor isimli gelişmiş bir casus yazılım aracı oluşturduğunda 15 yaşında olduğu belirtildi.

Op Cepheus 2

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Imminent Monitor'ün kurulduktan sonra kurbanların kişisel bilgilerini çalmak, web kameraları ve mikrofonlar aracılığıyla onları gözetlemek ve e-postalara veya belgelere ne yazdıklarını izlemek için kullanılabileceği ifade edildi.

300 BİN İLA 400 BİN DOLAR GELİR

Keen'in aracı bir bilgisayar korsanlığı forumunda 35 dolara sattığı ve 128 ülkede 14.500'den fazla kişiye satarak 300 bin ila 400 bin dolar arasında bir para kazandığı iddia ediliyor. Avustralya federal polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, aralarında aile içi şiddet failleri ve diğer suçlular da vardı.

Yapılan analizde ise gelen paranın çoğunun, yemek dağıtım hizmetleri "ve diğer sarf malzemeleri ve tek kullanımlık ürünler" için ödeme yapmak için kullanıldığı anlaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
yemek
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