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    4. 15 yıl sonra hayatı aydınlandı: "Karanlık dünyada yaşıyormuşum" Bebeklerde 10 binde 3 görülüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

    15 yıl sonra hayatı aydınlandı: "Karanlık dünyada yaşıyormuşum" Bebeklerde 10 binde 3 görülüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

    13.08.2024 13:54
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    İzmir'de, her iki gözüne de doğuştan katarakt teşhisi konulan ve henüz daha 2 aylıkken ameliyat edilen Alanur Algül, aradan geçen 15 yıl içinde sürekli takip edildi, 12 numara gözlüklere mercek takılarak artık veda etti. Alanur'un küçük kardeşi Ecrin'e de aynı şekilde katarakt teşhisi konuldu. 15 yaşındaki Alanur, “Dünyam yeniden aydınlandı, karanlık dünyada yaşıyormuşum” dedi.

    İzmir'de yaşayan Neriman ve Zülfü Algün çiftinin, 15 yıl önce Alanur adında bir bebekleri dünyaya geldi. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mucize Yararcan Eranıl, Alanur bebeğin ilk göz muayenesinde katarakt olduğunu tespit etti. Dr. Yararcan, aileye durumu bildirdi ve minik Alanur bebek 15 yıl önce; yani 2009 yılında henüz daha 2 aylıkken ameliyata alındı. Op. Dr. Mucize Yararcan Eranıl, Alanur'un durumunu takip etti, sürekli gözlük numaraları değişti.

    Bu arada Neriman ve Zülfü Algün çiftinin, 2014 yılında Ecrin adında bir çocukları daha dünyaya geldi ve Ecrin'e de katarakt teşhisi konuldu. Şu an 10 yaşında olan Ecrin'de, tıpkı ablası Alanur gibi 2 aylıkken ameliyat edildi ve gözlük kullanmaya başladı.

    ALANUR 12 NUMARA GÖZLÜKLERDEN KURTULDU

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    2 aylıkken ameliyat edilen Alanur Algül, 15 yaşında yeniden ameliyat masasına yattı. 15 yıl boyunca iki kardeşin durumunu takip eden Op. Dr. Mucize Yararcan Eranıl, Alanur'un her iki gözüne de mercek yerleştirdi. Bu operasyonla Alanur, 12 numara gözlüklere veda ederek, gözlüksüz ilk hayatına "merhaba" dedi.

    "DÜNYAM AYDINLANDI"

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    “Benim gerçekten dünyam aydınlandı. Merceklerden önce; yani gözlüğüm varken sanki karanlık bir dünyada yaşıyormuşum” diyen 15 yaşındaki Alanur Alcan, "Böyle her şey negatifti sanki. Negatif enerjiler yağıyordu; ama merceği koyduktan sonra dünyam birden değişti. Ameliyattan sonra o bandajı çıkarır çıkarmaz yeniden doğdum." diye konuştu.

    10 BİNDE 3 CİVARINDA GÖRÜLÜYOR: ERKEN TEŞHİS VURGUSU

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    Her iki kardeşin doktoru Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mucize Yararcan Eranıl, kataraktın yüzde 90 erişkin hastalığı olduğunu söyledi.

    Bebeklerde kataraktın 10 binde 3 civarında görüldüğünü anlatan Yararcan, erken teşhis vurgusu yaparak, “Alanur ve Ecrin, doğuştan katarakta sahipti, ikisinin de her iki gözünde de katarakt vardı. 10 binde 3 civarında görüyoruz kataraktı bebeklerde. Genelde yüzde 90 erişkin hastalığıdır katarakt. Göz merceğinin bulanıklaşmasıyla giden ve görmeyi bozan bir rahatsızlıktır.

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    Bebeklerdeki önemi, erken cerrahi, erken tedavi gerektirmesi; çünkü o göz merceğindeki bulanıklığı almadığımız takdirde, göz tembelleşir ve ömür boyu tembel kalır. Daha sonrasında yapılan tedavilerin yararı olmaz. Ecrin ile Alanur'u iki aylıkken ameliyat etmiştim bundan 15 yıl önce, bebektiler. Doğuştan katarakt ameliyatları, biraz daha erişkin katarakt ameliyatlarına göre özellik ister; yani daha teknik olarak farklıdır ve komplikasyonları daha fazladır.

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    Biz Alanur'da da Ecrin'de de ikinci bir müdahaleyi gerektirecek hiçbir problem yaşamadık. Erişkinlerdeki gibi hemen mercek yerleştiremedik; çünkü gözün gelişimini tamamlaması gerekiyordu. Gayet basit bir ameliyatla, 10-15 dakika süren bir işlemle her iki gözünün içerisine mercek yerleştirdik. Kızımız o kalın gözlüklerden kurtuldu” dedi.

    "DOĞUŞTAN KATARAKTLARININ YARISINDA SEBEBİ BULABİLİYORUZ"

    Yararcan, her iki kardeşte bebeklikten katarakt görülmesine ilişkin ise şu ifadelere yer verdi:

    “Doğuştan olan kataraktlarda; annenin karnındayken bebeğin geçirdiği enfeksiyonlar, annenin aldığı ve bazı bebeğe zarar verebilecek ilaçlar, bebeğin doğuştan gelen sistemik ve metabolik bozuklukları rol oynayabilir. Doğuştan kataraktlarının yarısında sebebi bulabiliyoruz. Diğer yarısında; kalıtsal bir takım faktörler, kromozomlar, genler rol oynayabiliyor.”

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    Alanur ve Ecrin'in annesi Neriman Algül de, Alanur'un gözlüklerden kurtulduğu için mutlu olduklarını ve sürecin kendileri açısından zahmetli olduğunu söyledi. Neriman Algül, şuan 10 yaşında olan Ecrin'in de 15 yaşında mercek ameliyatı olacağını ve onunda ablası gibi gözlüklerden kurtulacağını belirtti. (İHA)
    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    katarakt göz hastalıkları
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