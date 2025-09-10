15 yıllık araştırma kesin sonucu verdi! İşte bunama riskini artıran yiyecek

Bilim insanları yaklaşık 2.500 yaşlı yetişkini takip etti. Bu süre zarfında kırmızı ve işlenmiş et (pastırma, hamburger ve gazlı içecekler gibi) bakımından zengin, sağlıksız beslenenlerin beyin ve kalp rahatsızlıklarına yaşıtlarına göre daha hızlı yakalandığını tespit etti.

DİĞER BESLENME DÜZENLERİ DE TAKİP EDİLDİ

Buna karşılık, sebze, meyve, tam tahıllar, kuruyemişler, baklagiller ve sağlıklı yağlar açısından zengin Akdeniz tarzı bir beslenme düzeni uygulayan kişilerde, en kötü beslenme düzenini uygulayanlara göre önemli ölçüde daha az kronik rahatsızlık görüldü.

15 YIL TAKİP EDİLDİLER

Nature Aging dergisinde yayınlanan araştırma, Kungsholmen'deki İsveç Ulusal Yaşlanma ve Bakım Araştırması'na (SNAC–K) katılanlarla gerçekleştirildi. Başlangıçtaki ortalama yaş 71'di ve katılımcıların yarısından fazlası kadındı.

Katılımcılar 15 yıla kadar takip edildiler ve diyet kaliteleri gıda anketleri kullanılarak tekrar tekrar değerlendirildi.

RİSK YAŞITLARINA GÖRE DAHA FAZLA

Çalışmada katılımcılar belirli beslenme planlarına tabi tutulmadı. Bunun yerine, araştırmacılar katılımcıların normal beslenme düzenlerini inceleyerek, bilinen sağlıklı beslenme düzenlerine ne kadar yakın olduklarına göre puan verdiler.

Kırmızı ve işlenmiş et (pastırma ve sosis gibi) bakımından zengin, sağlıksız beslenme alışkanlığına sahip olan kişilerde beyin ve kalp hastalıkları yaşıtlarına göre daha hızlı gelişti.

BESLENMENİN KAS-İSKELET HASTALIKLARIYLA BAĞLANTISI ÇIKMADI

Beslenme şeklinin kardiyovasküler ve nöropsikiyatrik hastalıkların (bunlar arasında demans, Parkinson hastalığı ve depresyon da var) oluşumuyla güçlü bir bağlantısı olduğu, ancak kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarıyla bir bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.