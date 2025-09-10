KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

15 yıllık araştırma kesin sonucu verdi! İşte bunama riskini artıran yiyecek

Bilim insanlarının yıllardır süren çalışması sona erdi. Çalışma sonucunda bazı yiyeceklerin bunama riskini net bir şekilde artırdığı ortaya koyuldu. 15 yıl süren kapsamlı araştırmanın sonucunda çok fazla et yemenin ve şekerli gazlı içecekler içmenin bunama ve diğer kronik hastalıkların başlangıcını hızlandırdığı ortaya koyuldu.

15 yıllık araştırma kesin sonucu verdi! İşte bunama riskini artıran yiyecek
Ufuk Dağ

Bilim insanları yaklaşık 2.500 yaşlı yetişkini takip etti. Bu süre zarfında kırmızı ve işlenmiş et (pastırma, hamburger ve gazlı içecekler gibi) bakımından zengin, sağlıksız beslenenlerin beyin ve kalp rahatsızlıklarına yaşıtlarına göre daha hızlı yakalandığını tespit etti.

15 yıllık araştırma kesin sonucu verdi! İşte bunama riskini artıran yiyecek 1

DİĞER BESLENME DÜZENLERİ DE TAKİP EDİLDİ

Buna karşılık, sebze, meyve, tam tahıllar, kuruyemişler, baklagiller ve sağlıklı yağlar açısından zengin Akdeniz tarzı bir beslenme düzeni uygulayan kişilerde, en kötü beslenme düzenini uygulayanlara göre önemli ölçüde daha az kronik rahatsızlık görüldü.

15 YIL TAKİP EDİLDİLER

Nature Aging dergisinde yayınlanan araştırma, Kungsholmen'deki İsveç Ulusal Yaşlanma ve Bakım Araştırması'na (SNAC–K) katılanlarla gerçekleştirildi. Başlangıçtaki ortalama yaş 71'di ve katılımcıların yarısından fazlası kadındı.

Katılımcılar 15 yıla kadar takip edildiler ve diyet kaliteleri gıda anketleri kullanılarak tekrar tekrar değerlendirildi.

15 yıllık araştırma kesin sonucu verdi! İşte bunama riskini artıran yiyecek 2

RİSK YAŞITLARINA GÖRE DAHA FAZLA

Çalışmada katılımcılar belirli beslenme planlarına tabi tutulmadı. Bunun yerine, araştırmacılar katılımcıların normal beslenme düzenlerini inceleyerek, bilinen sağlıklı beslenme düzenlerine ne kadar yakın olduklarına göre puan verdiler.

Kırmızı ve işlenmiş et (pastırma ve sosis gibi) bakımından zengin, sağlıksız beslenme alışkanlığına sahip olan kişilerde beyin ve kalp hastalıkları yaşıtlarına göre daha hızlı gelişti.

BESLENMENİN KAS-İSKELET HASTALIKLARIYLA BAĞLANTISI ÇIKMADI

Beslenme şeklinin kardiyovasküler ve nöropsikiyatrik hastalıkların (bunlar arasında demans, Parkinson hastalığı ve depresyon da var) oluşumuyla güçlü bir bağlantısı olduğu, ancak kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarıyla bir bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boşanan kadınlar dikkat! AYM'den '300 gün bekleme süresi' kararıBoşanan kadınlar dikkat! AYM'den '300 gün bekleme süresi' kararı
'Geri dönüşü yok' Kalp krizi riskini artırıyor!'Geri dönüşü yok' Kalp krizi riskini artırıyor!

Anahtar Kelimeler:
demans Pastırma gazlı içecek hamburger
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.