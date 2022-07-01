1500 hakim ve savcı adayı alımı ne zaman? Bakan Bozdağ, 1500 hakim ve savcı adayı alımı için tarih verdi!

1500 hakim ve savcı adayı alımına ilişkin bilgileri, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı. Hakim ve savcı adaylarını yakından ilgilendiren alımlarla ilgili konuşan Bozdağ, 1500 hakim ve savcı adayı alınacağını açıklayarak, alımların ne zaman yapılacağını duyurdu. Peki, 1500 hakim ve savcı adayı alımı ne zaman? İşte belirlenen tarih.

1500 HAKİM VE SAVCI ALIMI NE ZAMAN?

1500 hakim ve savcı alımına ilişkin yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı. Bozdağ açıklamasında, 1500 hakim ve savcı adayı alınacağını, sınavın 26-27 Kasım'da yapılacağını belirtti.

1500 hakim ve savcı alımına ilişkin başvuru kılavuzu yayımlanır yayımlanmaz haberimizden detayları öğrenebilirsiniz.

