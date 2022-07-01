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1500 hakim ve savcı adayı alımı ne zaman? Bakan Bozdağ, 1500 hakim ve savcı adayı alımı için tarih verdi!

01.07.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1500 hakim ve savcı adayı alımı ne zaman, hangi gün yapılacak sorusunun yanıtı, hakim ve savcı adayları tarafından sorgulanmaya başladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamayla birlikte, hakim ve savcı adaylarına müjdeli haberi vererek 1500 kişinin alınacağını belirtti. Peki, 1500 hakim ve savcı adayı alımı ne zaman?

1500 hakim ve savcı adayı alımı ne zaman? Bakan Bozdağ, 1500 hakim ve savcı adayı alımı için tarih verdi!

1500 hakim ve savcı adayı alımına ilişkin bilgileri, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı. Hakim ve savcı adaylarını yakından ilgilendiren alımlarla ilgili konuşan Bozdağ, 1500 hakim ve savcı adayı alınacağını açıklayarak, alımların ne zaman yapılacağını duyurdu. Peki, 1500 hakim ve savcı adayı alımı ne zaman? İşte belirlenen tarih.

1500 HAKİM VE SAVCI ALIMI NE ZAMAN?

1500 hakim ve savcı alımına ilişkin yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı. Bozdağ açıklamasında, 1500 hakim ve savcı adayı alınacağını, sınavın 26-27 Kasım'da yapılacağını belirtti.

1500 hakim ve savcı alımına ilişkin başvuru kılavuzu yayımlanır yayımlanmaz haberimizden detayları öğrenebilirsiniz.

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