153 kilo afyon sakızını, ceviz kabuklarının içine gizlemişler

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı 87 çuval içerisinde kabıyla birlikte ağırlığı 153 kilo 550 gram olan uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu İran'dan Türkiye'ye giriş yapan ceviz yüklü TIR'ı durdurdu.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen arama kararının ardından ekipler, dorsede ceviz dolu çuvalları aşağı indirerek, detaylı arama yaptı.

CEVİZ KABUKLARININ İÇİNDEN ÇIKTI

Ekipler, 87 çuvaldaki ceviz kabuklarının içine gizlenen 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirdi. Gözaltına alınan B.G., Ö.K. ve A.H., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)



