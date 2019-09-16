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16-22 Eylül haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 16.09.2019 09:20 | Son Güncelleme

Bu haftanın en güzel haberi Satürn'den geliyor. 4,5 aydır retro hareketini sürdüren Satürn, Çarşamba günü artık düz harekete geçerek hepimize derin bir nefes aldırıyor. Bakın bu hafta burcunuzu neler bekliyor?

16-22 Eylül haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

16-22 Eylül haftasına başladığınızda geçen haftaya oranla daha umutlu ve yüksek enerjiyle başlıyorsunuz. Hafta ortasında gelirinize dair gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

BOĞA

boga

16-22 Eylül haftasına başladığınızda enerjinizin azaldığını düşünebilirsiniz. Ufak işler için bile haliniz olmayabilir. Bu belki sağlığınızla alakalı bir kırgınlık da olabilir. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

16-22 Eylül haftasına şansınız açık başlıyorsunuz. Çevrenizde bir anda tanınan biri haline gelebilirsiniz. Bu bir kariyer başarınızın takdir görmesinden de kaynaklanabilir. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

16-22 Eylül haftasına başladığınızda kariyer hayatınız önceliğiniz olabilir. İş değiştirmek istiyorsanız yeni fırsatlar haftanın başında karşınıza çıkabilir. DEVAMI

ASLAN

aslan

16-22 Eylül haftasına başladığınızda pozitif gelişmelere de hazır olun. Düşlediğiniz, haber beklediğiniz konular olumlu sonuçlanabilir. Hafta ortası ise kariyer hayatınız önceliğiniz olacaktır. DEVAMI

BAŞAK

basak

16-22 Eylül haftasına başladığınızda ekonomik durumunuz gündemde olabilir. Kredileriniz, borçlarınız için harekete geçebilirsiniz. Hafta ortası olumlu bir döneme adım atıyorsunuz. DEVAMI

TERAZİ

terazi

16-22 Eylül haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınız gündemde olacaktır. Partnerinizle baş başa geçirmek isteyeceğiniz günlerde olacaksınız. Hafta ortası ise maddiyatınıza önem veriyorsunuz. DEVAMI

AKREP

akrep

16-22 Eylül haftasına başladığınızda çalışma hayatınıza hızlı bir giriş yapabilirsiniz. Altınızda çalışan ekiple yeni projelerde başarı gösterebilirsiniz. Terfi haberleri de alabilirsiniz. DEVAMI

YAY

yay

16-22 Eylül haftasına şanslı bir adım atıyorsunuz. Özellikle yalnızlar için aşk dolu bir başlangıç olabilir. Çocuğunuzla ilgili de hayırlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

OĞLAK

oglak

16-22 Eylül haftasına başladığınızda aileniz sizler için öncelikli olacaktır. Onların sağlık durumlarıyla ilgili destek olmanız gerekebilir. Ayrıca ailecek de mutlu olacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

KOVA

kova

16-22 Eylül haftasına başladığınızda eğitim hayatınız, sosyal ilişkileriniz ve kardeşleriniz ağırlıklı olarak gündeminizde olabilir. Eğitimde verdiğiniz emeklerin karşılığını alabilirsiniz. DEVAMI

BALIK

balik

16-22 Eylül haftasına başladığınızda finansal varlıklarınız sizler için öncelikli olabilir. Gelirinizde artışlar yaşayabilirsiniz. Hafta ortası ise tempolu bir süreçten geçiyorsunuz. DEVAMI


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Haftaya güzel bir enerjiyle başlıyoruz ancak hafta sonuna doğru...Haftaya güzel bir enerjiyle başlıyoruz ancak hafta sonuna doğru...
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