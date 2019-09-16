16-22 Eylül haftalık burç yorumları

KOÇ

16-22 Eylül haftasına başladığınızda geçen haftaya oranla daha umutlu ve yüksek enerjiyle başlıyorsunuz. Hafta ortasında gelirinize dair gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

BOĞA

16-22 Eylül haftasına başladığınızda enerjinizin azaldığını düşünebilirsiniz. Ufak işler için bile haliniz olmayabilir. Bu belki sağlığınızla alakalı bir kırgınlık da olabilir. DEVAMI

İKİZLER

16-22 Eylül haftasına şansınız açık başlıyorsunuz. Çevrenizde bir anda tanınan biri haline gelebilirsiniz. Bu bir kariyer başarınızın takdir görmesinden de kaynaklanabilir. DEVAMI

YENGEÇ

16-22 Eylül haftasına başladığınızda kariyer hayatınız önceliğiniz olabilir. İş değiştirmek istiyorsanız yeni fırsatlar haftanın başında karşınıza çıkabilir. DEVAMI

ASLAN

16-22 Eylül haftasına başladığınızda pozitif gelişmelere de hazır olun. Düşlediğiniz, haber beklediğiniz konular olumlu sonuçlanabilir. Hafta ortası ise kariyer hayatınız önceliğiniz olacaktır. DEVAMI

BAŞAK

16-22 Eylül haftasına başladığınızda ekonomik durumunuz gündemde olabilir. Kredileriniz, borçlarınız için harekete geçebilirsiniz. Hafta ortası olumlu bir döneme adım atıyorsunuz. DEVAMI