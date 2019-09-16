16-22 Eylül haftalık burç yorumları

KOÇ
16-22 Eylül haftasına başladığınızda geçen haftaya oranla daha umutlu ve yüksek enerjiyle başlıyorsunuz. Hafta ortasında gelirinize dair gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI
BOĞA
16-22 Eylül haftasına başladığınızda enerjinizin azaldığını düşünebilirsiniz. Ufak işler için bile haliniz olmayabilir. Bu belki sağlığınızla alakalı bir kırgınlık da olabilir. DEVAMI
İKİZLER
16-22 Eylül haftasına şansınız açık başlıyorsunuz. Çevrenizde bir anda tanınan biri haline gelebilirsiniz. Bu bir kariyer başarınızın takdir görmesinden de kaynaklanabilir. DEVAMI
YENGEÇ
16-22 Eylül haftasına başladığınızda kariyer hayatınız önceliğiniz olabilir. İş değiştirmek istiyorsanız yeni fırsatlar haftanın başında karşınıza çıkabilir. DEVAMI
ASLAN
16-22 Eylül haftasına başladığınızda pozitif gelişmelere de hazır olun. Düşlediğiniz, haber beklediğiniz konular olumlu sonuçlanabilir. Hafta ortası ise kariyer hayatınız önceliğiniz olacaktır. DEVAMI
BAŞAK
16-22 Eylül haftasına başladığınızda ekonomik durumunuz gündemde olabilir. Kredileriniz, borçlarınız için harekete geçebilirsiniz. Hafta ortası olumlu bir döneme adım atıyorsunuz. DEVAMI
TERAZİ
16-22 Eylül haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınız gündemde olacaktır. Partnerinizle baş başa geçirmek isteyeceğiniz günlerde olacaksınız. Hafta ortası ise maddiyatınıza önem veriyorsunuz. DEVAMI
AKREP
16-22 Eylül haftasına başladığınızda çalışma hayatınıza hızlı bir giriş yapabilirsiniz. Altınızda çalışan ekiple yeni projelerde başarı gösterebilirsiniz. Terfi haberleri de alabilirsiniz. DEVAMI
YAY
16-22 Eylül haftasına şanslı bir adım atıyorsunuz. Özellikle yalnızlar için aşk dolu bir başlangıç olabilir. Çocuğunuzla ilgili de hayırlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI
OĞLAK
16-22 Eylül haftasına başladığınızda aileniz sizler için öncelikli olacaktır. Onların sağlık durumlarıyla ilgili destek olmanız gerekebilir. Ayrıca ailecek de mutlu olacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI
KOVA
16-22 Eylül haftasına başladığınızda eğitim hayatınız, sosyal ilişkileriniz ve kardeşleriniz ağırlıklı olarak gündeminizde olabilir. Eğitimde verdiğiniz emeklerin karşılığını alabilirsiniz. DEVAMI
BALIK
16-22 Eylül haftasına başladığınızda finansal varlıklarınız sizler için öncelikli olabilir. Gelirinizde artışlar yaşayabilirsiniz. Hafta ortası ise tempolu bir süreçten geçiyorsunuz. DEVAMI
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