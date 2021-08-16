16 Ağustos 2021 Pazartesi günlük burç yorumları! Kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz!

16 Ağustos 2021 Pazartesi günüde balık burçları bugünden itibaren yeni başlangıçlar yapmak isteyebilir. Yay burcu ise kadersel karşılaşmalar yaşayabilir. İşte Astrolog Merve Rençber’in Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcu yorumları…

KOÇ

Bugün Venüs Terazi burcuna geçiyor. İlişkilerinizde yepyeni bir sayfa açılabilir. Önemli tanışmalar yaşanabilir, önemli bağlantılar kurulabilir. Akrabalar ve sosyal çevre ön planda ve önemli olacaktır. Davalar ve yasal gündemler ortaya çıkabilir.

BOĞA

Bugün Venüs Terazi burcuna geçiyor. Bugünden itibaren iş ve özel hayatınızda uzlaşmacı ve anlaşmacı tavrınızla ön planda olacaksınız. İş hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilir, yeni anlaşmalar imzalayabilirsiniz. İş başvuruları yapmak için güzel bir gün.

İKİZLER

Bugün Venüs Terazi burcuna geçiyor. Bugünden itibaren yolculuklar, seyahatler, yurtdışı bağlantılı programlarda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Akademik süreçlerinizde yeni bir sayfa açılabilir. Resmi işler, resmi imzalar ve yasal başvurular da gündeme gelebilir.

YENGEÇ

Bugün Venüs Terazi burcuna geçiyor. Ev, aile ve yuvada yeni ve taze enerjilerin başlayacağı bir döneme giriyorsunuz. Evlilik, ev alım-satım konuları ve aile içinde kutlamalar bu dönemde gündeminizde olabilir. Aile ilişkileri ise iyileşebilir.

ASLAN

Bugün Venüs Terazi burcuna geçiyor. Güne yepyeni kararlarla başlayabilirsiniz. Daha flörtöz olacağınız, ilişkilere daha açık olacağınız bir süreç başlıyor. Karmik ilişkiler veya kadersel birliktelikler ortaya çıkabilir.

BAŞAK

Bugün Venüs Terazi burcuna geçiyor. Gün içerisinde hayatınızda önemli konularda bitişler veya başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Yeni bir sayfa açmanız için eski bir durumu bitirmeniz gerekebilir. Yasal süreçler gündeme gelebilir.

TERAZİ

Bugün Venüs Terazi burcuna geçiyor. Venüsün sizin burcunuza geçişi yaşamın farklı alanlarında isteklerinizi kendinize çekmenize ortam hazırlayacak. Atacağınız adımlar, yapacağınız başlangıçlar artık uzun vadeli olacak. Yeni başlangıçlar için oldukça güzel bir sürece giriyorsunuz.

AKREP

Bugün Venüs Terazi burcuna geçiyor. Gün içerisinde yatırım ve birikim konuları, finansal hesaplamalar ve finansal paylaşımlar ön planda olabilir. Gün içinde duygu ve istekleriniz aniden değişebilir. Yaşamdan ne istediğinize dikkat edin.

YAY

Bugün Venüs Terazi burcuna geçiyor. Ay ise sizin burcunuza geçiyor. Gün içinde uzun vadeli bitişler, başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Eski ilişkiler, geçmiş deneyimler ortaya çıkabilir. Kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Dış görüntünüze önem verebilirsiniz.

OĞLAK

Bugün Venüs Terazi burcuna geçiyor. Ay ise Yay burcuna geçiyor ve iş hayatınızda, kariyer yolunuzda yeni bir sürece doğru gidiyorsunuz. Aylık gelir ve kazançlarınızda değişimi yaratacak deneyimler karşınıza gelebilir. İş görüşmeleriniz daha pozitif geçebilir.

KOVA

Bugün Venüs Terazi burcuna geçiyor. Şansın ve desteğin sizden yana olacağı bir sürece doğru gidiyorsunuz. Eğitim, yurtdışı ve akademik süreçlerle ilgili kadersel destekler alabilirsiniz. Geleceğe yönelik adımlar atabileceğiniz, önünüzü görmeye başladığınız bir dönem başlıyor.

BALIK

Bugün Venüs Terazi burcuna geçiyor. Bugünden itibaren yaşamınızın farklı alanlarında yeni başlangıçlar yapmak isteyecek, daha yoğun duygular ve arzular içinde olacaksınız. Süregelen ilişkilerinizde finansal konular veya tutkular ön planda olabilir.



