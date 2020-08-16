16 Ağustos koronavirüs tablosu: Türkiye'de toplam vaka sayısından 12 bin 366'sı aktif hasta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Ağustos koronavirüs tablosunu paylaşıp toplam vaka sayısından 12.366'sının halen aktif hasta olduklarını söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 kişi halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda. Dikkat eder, kendimizi dışarıdaki riskten korursak daha hızlı başarırız" dedi. 16 Ağustos verilerine göre günlük Covid-19 hastası sayısı 1.192, günlük can kaybı 19 oldu. Toplam hasta sayısı 249.309, toplam can kaybı da 5.974'e çıktı. Son verilere göre ağır hasta sayısı da 679. https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1295050272985829377?s=20 Cumartesi günü son 45 hünün en yüksek vaka artış sayısı açıklandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Cumartesi günü de son 45 günün en yüksek vaka artış sayısının açıklandığını belirterek, bunun beklenen bir sonuç olduğunu söyledi. Türk Toraks Derneği ise pandeminin kontrolünün kaybedildiği kaygısı taşıdığını ifade etti ve birinci dalganın ikinci zirvesine doğru hızla yaklaşıldığı uyarısını yaptı.

Bakan Koca, Cumartesi sabah saatlerinde Twitter üzerinden attığı mesajda, tedbir alınması çağrılarını yineledi. Koca, "Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz. Bu savaşta YİNE BERABER MİYİZ?" diye yazdı. https://twitter.com/ToraksDernegi/status/1294574199546224640 Toraks Derneği: Birinci dalganın ikinci zirvesine yaklaşıyoruz Göğüs ve solunum hastalıkları uzmanı doktorları bünyesinde barındıran Türk Toraks Derneği de Cumartesi günü yazılı bir açıklama yaparak, salgının kontrolden çıktığına dair kaygı duyduğunu söyledi. Açıklamada, "Türk Toraks Derneği, üyelerinden aldığı bilgiler doğrultusunda, Türkiye genelince COVID-19 tanısı alan, hastaneye yatan, yoğun bakım tedavisi gerektiren hasta sayısında ciddi bir artış olduğunu gözlemlemektedir. Derneğimiz, bu bilgilerden yola çıkarak pandeminin kontrolünün kaybedildiği kaygısı taşımakta ve birinci dalganın 2. zirvesine doğru hızla yaklaşıldığını düşünmektedir" dedi.