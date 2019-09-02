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16. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 09:24 | Son Güncelleme

AA Haber Akademisi ile Polis Akademisi Başkanlığının düzenlediği "16. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ne katılan haberciler, savaş, doğal afet ve diğer olağanüstü hallerde görev yapabilecek şekilde eğitiliyor - Programın ilk haftasında "rota belirleme ve harita okuma", "kimyasal silah saldırıları" gibi teorik dersler alan savaş muhabiri adaylarına, "ilk yardım", "toplumsal olaylar", "suda hayatta kalma" ile "araç güvenliği ve ileri sürüş teknikleri" konularında uygulamalı eğitim verildi

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenen "16. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nde muhabirlerin zorlu eğitimi hız kesmeden devam ediyor.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen programda, kursiyerler, alanında uzman isimler tarafından eğitiliyor.

Eğitime katılan habercilere, görev başında maruz kalabilecekleri saldırı ve tehlikelere karşı hayatta kalabilmeleri için gerekli bilgiler veriliyor.

Programda AA'nın yurt içi ve yurt dışında çalışan haberci ekibi yer alıyor.

Eğitimin ilk bölümünde öğrencilere "Rota belirleme ve harita okuma", "Hava ve deniz operasyonları", "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) saldırılar", "Savaş teorisi ve terminolojisi", "İkna stratejiler ve algı" ile "Savaş hukuku" derslerinde teorik bilgiler anlatıldı.

Kursiyerlere uzman görevlilerce "İlk yardım" ile "Toplumsal olaylarda ekipman kullanımı" konuları uygulamalı olarak gösterildi.

Polis Akademisinin Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen "Toplumsal olaylarda ekipman kullanımı" dersinde savaş muhabiri adayları, kitlesel olaylarda nasıl davranmaları gerektiğini öğrendi. TOMA'dan tazyikli su sıkılan kursiyerlere, biber gazlı müdahalede bulunuldu.

Kursiyerlere, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı Deniz Limanları Şube Müdürlüğü Su Altı Büro Amirliğinde görevli deniz polisleri tarafından Kesikköprü Barajı'nda verilen eğitimlerde, suda hayatta kalma, suda vücut ısısını koruma ve boğulmak üzere olan birine müdahale yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim sırasında senaryo gereği suya bırakılan yüzme bilmeyen kursiyerler yüzme bilen arkadaşları tarafından kıyıya getirildi.

Kursiyerler ayrıca Gölbaşı Sürüş Teknikleri Eğitim Pisti'nde güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi aldı.

Simülasyon araçlarında eğitim alan ve uzman polislerden parkurda ileri sürüş tekniklerini öğrenen muhabirler, emniyet kemeri kullanılmaması durumunda olası bir kazada yaşanacakları uygulamalı olarak test etti.

- İkinci aşama eğitim

Eğitimin ikinci bölümünde kursiyerler Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığında kaçırılma, rehin alınma, kontrol noktalarında mevzi oluşturma, silah ve kişisel güvenlik konularında eğitim alacak.

Eğitim kapsamında kursiyerlere ayrıca Bomba İmha Daire Başkanlığınca "patlayıcılar, mayın ile bubi tuzakları ve tehlikeli alanlar" anlatılacak.

Kursiyerlere ayrıca AFAD uzmanları tarafından afet durumlarında karşılaşabilecekleri riskler hakkında psikolojik ve teknik bilgiler aktarılacak.

Savaş muhabiri adaylarının eğitimleri, 6 Eylül'de sona erecek.

Eğitime Iğdır'dan katılan Hüseyin Yıldız, öğrendiklerinin gündelik hayatta da çok faydalı olacağını söyledi.

Samsun'dan İlyas Gün ise aldığı eğitimin önemine değindi.

Etiyopya'dan Mohammed Abdu Abdalbaqi ise savaş muhabirliği eğitimin çok verimli geçtiğini dile getirdi.

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Anadolu Ajansı 16. Dönem Savaş Muhabirliği

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