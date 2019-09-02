16. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi devam ediyor

Kursiyerlere uzman görevlilerce "İlk yardım" ile "Toplumsal olaylarda ekipman kullanımı" konuları uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitimin ilk bölümünde öğrencilere "Rota belirleme ve harita okuma", "Hava ve deniz operasyonları", "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) saldırılar", "Savaş teorisi ve terminolojisi", "İkna stratejiler ve algı" ile "Savaş hukuku" derslerinde teorik bilgiler anlatıldı.

Eğitime katılan habercilere, görev başında maruz kalabilecekleri saldırı ve tehlikelere karşı hayatta kalabilmeleri için gerekli bilgiler veriliyor.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen programda, kursiyerler, alanında uzman isimler tarafından eğitiliyor.

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenen "16. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nde muhabirlerin zorlu eğitimi hız kesmeden devam ediyor.

Kursiyerlere, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı Deniz Limanları Şube Müdürlüğü Su Altı Büro Amirliğinde görevli deniz polisleri tarafından Kesikköprü Barajı'nda verilen eğitimlerde, suda hayatta kalma, suda vücut ısısını koruma ve boğulmak üzere olan birine müdahale yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim sırasında senaryo gereği suya bırakılan yüzme bilmeyen kursiyerler yüzme bilen arkadaşları tarafından kıyıya getirildi.

Kursiyerler ayrıca Gölbaşı Sürüş Teknikleri Eğitim Pisti'nde güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi aldı.

Simülasyon araçlarında eğitim alan ve uzman polislerden parkurda ileri sürüş tekniklerini öğrenen muhabirler, emniyet kemeri kullanılmaması durumunda olası bir kazada yaşanacakları uygulamalı olarak test etti.

- İkinci aşama eğitim

Eğitimin ikinci bölümünde kursiyerler Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığında kaçırılma, rehin alınma, kontrol noktalarında mevzi oluşturma, silah ve kişisel güvenlik konularında eğitim alacak.

Eğitim kapsamında kursiyerlere ayrıca Bomba İmha Daire Başkanlığınca "patlayıcılar, mayın ile bubi tuzakları ve tehlikeli alanlar" anlatılacak.