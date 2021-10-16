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  4. 16 Ekim Cumartesi burç yorumları! Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor

16 Ekim Cumartesi burç yorumları! Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor

16.10.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Gün içinde kısa veya uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. İlerleyen saatlerle kadınlarla ilişkiler ön planda olacaktır. İşte Astrolog Merve Rençber'den Boğa, Koç, Yengeç, İkizler, Terazi, Başak, Akrep, Aslan, Oğlak, Yay, Balık ve Kova burcu yorumları…

Yanıltma, kandırılma gibi durumlara karşı bugün daha dikkatli olmalısınız. Gizli, saklı durumlara sezebilir ve anlayabilirsiniz. Davalarla ilgili konularda gündem ve ilerleyiş farklılaşabilir. İşte Astrolog Merve Rençber'in İkizler, Yengeç, Koç, Boğa, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Kova, Balık, Yay ve Oğlak burcuna dair günlük yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Ruhsal ve bedensel şifalanmaya dair konular gündeminizde olabilir. Sağlıkla ilgili hassasiyetler sebebiyle hastane ziyaretleri yapabilir, ilaç tedavisi alabilirsiniz.

BOĞA

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde kısa veya uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. Finansal konularda seçimler ve kararlar, yeni satın alımlar ve para çıkışları olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde iş ilişkileri ön planda olacaktır.

İKİZLER

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında iş hayatı ve kariyerinize dair konularda bir seçim içinde olabilir, kendinize yeni bir yön belirleyebilirsiniz. İlerleyen saatlerle kadınlarla ilişkiler ön planda olacaktır. İlişkilerde keyifli enerjiler hakim olabilir.

YENGEÇ

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında sezgileriniz ve hislerinizle bir yol belirleyebilir ve seçimler yapabilirsiniz. Yanıltma, kandırılma gibi durumlara karşı bugün daha dikkatli olmalısınız. Gün içinde karmanızın yansımalarını görebilirsiniz.

ASLAN

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde finansal konular, harcamalar ve yatırımlara dair gündemler ön planda olabilir. Gizli, saklı durumlara sezebilir ve anlayabilirsiniz. İlişkilerde kriz yaratabilecek durumlara dikkat etmelisiniz.

BAŞAK

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısından itibaren iş ve özel hayatınızdaki ilişkilerinizde fikir alışverişleri, kararlar, davetler ve organizasyonlar gündeme gelebilir. Davalarla ilgili konularda gündem ve ilerleyiş farklılaşabilir.

TERAZİ

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde kalabalık davetlere katılabilir veya organizasyonlara dahil olabilirsiniz. Sağlık ve estetikle ilgili gündemlerle ilgilenebilirsiniz. Keyfi hareket etme isteğiniz artabileceği gibi tembellikler de olabilir.

AKREP

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde aşk ilişkileri ve çocuklarla ilgili gündemler ön planda olacaktır. Sevdiklerinizle duygusal destekler ve paylaşımlar içinde olabilirsiniz. İş hayatınıza dair konular yetenekleriniz doğrultusunda ilerleyebilir.

YAY

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında planlarınızda değişiklikler olabilir. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, keyifli sohbetler gerçekleştirebilirsiniz. Eski bir dost veya geçmiş bir ilişki gündeme gelebilir, karşılaşmalar yaşanabilir.

OĞLAK

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Günün erken saatlerinde ilişkilerinizden yana kadersel ve karmik durumlar yaşanabilir. Beklentiler ve duygular dile getirebilir. Yanlış anlama ve anlaşılmalara dikkat etmelisiniz. Sanatsal çalışmalar için destekleyici bir gün.

KOVA

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında istekleriniz ve beklentileriniz ön planda olabilir. Bazı isteklerinizden vazgeçerken yeni hedefler ve yeni hevesler içinde olabilirsiniz. Harcamalar ve para çıkışları olabilir.

BALIK

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Güne başlarken duygusal veya zihinsel bir dağınıklık veya ikilem yaşayabilirsiniz. Etki altında kalmaya, anlık kararlarla hareket etmeye açıksınız. Duygusal konuları mantık süzgecinden geçirebilirsiniz. Gündüz saatlerinde aile ilişkileri ön planda olabilir.

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Akrep burcu Balık burcu
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