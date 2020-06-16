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  4. 16 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

16 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 20:17 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 artarak 4 bin 842'ye yükseldi. Yeni vaka sayısı ise bin 467 oldu. Bakan Koca, "Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz" ifadelerini kullandı. İşte 16 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

16 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

16 Haziran 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842 oldu.

Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 153 bin 379 oldu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz."
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