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16 Kasım deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

16.11.2022 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Kasım deprem mi oldu, sorusunun yanıtı haftanın üçüncü gününde yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini yayımladı. Van, Muğla, İzmir, Karaman, Burdur ve Malatya gibi bazı illerimizde yaşayanlar listeyi inceliyor. 16 Kasım deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte 16 Kasım 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

16 Kasım deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, 16 Kasım 2022 Çarşamba günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 16 Kasım 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

16 KASIM 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.16 05:37:10 38.5272 42.8602 12.2 -.- 1.3 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel
2022.11.16 04:38:39 38.5437 42.9398 5.0 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel
2022.11.16 04:35:41 37.0768 28.4530 1.4 -.- 1.3 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.16 04:19:26 35.6952 27.7830 28.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.16 03:47:51 38.3285 27.2032 1.8 -.- 1.6 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2022.11.16 03:29:54 36.9825 32.9117 7.2 -.- 2.1 -.- AKCAALAN-(KARAMAN) İlksel
2022.11.16 01:35:26 37.9635 27.1258 7.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.16 01:31:10 37.1553 29.8182 1.1 -.- 1.1 -.- YESILKOY-TEFENNI (BURDUR) İlksel
2022.11.16 00:40:40 38.3083 38.8802 20.3 -.- 1.9 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.11.16 00:26:47 39.2735 27.7900 6.2 -.- 2.9 -.- CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA) İlksel
2022.11.16 00:02:40 37.5390 26.8663 4.6 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.11.16 00:02:03 38.2332 25.9572 3.0 -.- 1.6 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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