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16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 22:44 | Son Güncelleme

Konya'da, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivalde, Cezayir'den Nassima Chabane sahne aldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde Cezayir'den Nassima Chabane konser verdi.

Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin ikinci gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda, Nassima Chabane'nin verdiği konsere, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Festival kapsamında ABD, Norveç, Yunanistan ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları sanatseverlerle buluşacak.

Öte yandan, festival kapsamında 27 Eylül'de Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ses sanatçısı Cumhur Enes Ergür, tekke musikisini anlatacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki konserler ücretsiz olacak.

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Anahtar Kelimeler:
"16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali" Nassima Chabane

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