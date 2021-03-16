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16 Mart günlük burç yorumları | 16 Mart Salı günü burç yorumları yayınlandı!

Seo Editör-2 Seo Editör-2 16.03.2021 06:56 | Son Güncelleme:
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16 Mart günlük burç yorumları | 16 Mart Salı günü burç yorumları yayınlandı!

Her gün, astroloji ile ilgilenenler tarafından takip edilen günlük burç yorumları, hayata dair yeni kararlar almayı kolaylaştırıyor. Ay, 16 Mart’ta Boğa burcuna geçiş yapıyor. Bunun etkileri ise oldukça fazla hissediliyor. 16 Mart günü Başak burcu için oldukça yoğun geçerken, Akrep burcunu ise gergin bir gün bekliyor. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

16 Mart Salı günü Ay, Boğa burcuna geçiş yapıyor. Salı günü sabah 06.40 - 13.56 saatleri arasında Ay, boşlukta olacak. Bu sebeple uzmanlar bu saatler arasında herhangi bir işe başlanmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Para, aşk, iş ve diğer her konuda fikir veren günlük burç yorumları, bazıları için olumlu geçerken bazı burçlar için olumsuz olabiliyor. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunu, 16 Mart Salı günü neler bekliyor?

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün saat 13.56'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar enerjinizde dağınıklıklar olabilir. İş hayatında aksaklıklar yaşanabilir. Bu saatten sonra ise finansal konularda hızlı gelişmeler olabilir.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün saat 13.56'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar negatif enerjiyi çekmeye ve gerilime daha açık olabilirsiniz. Rahatlamaya ve koşulları zorlamamaya dikkat edin. Bu saatten sonra daha net, daha fevri ve kararlı olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün saat 13.56'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar sosyal çevrenizle ilişkileriniz daha değişken olabilir. Sosyal aktivitelerinizde aksamalar yaşanabilir. Bu saatten sonra ise duygularınızda ve isteklerinizde ani değişimler yaşıyorsunuz. Maddi kayıplara dikkat.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün saat 13.56'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yaşama dair hedeflerinizde ve planlarınızda değişimler olabilir. Bu saatten sonra ise ilişkilerinizde, arkadaşlıklarınızda beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün saat 13.56'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar daha bireysel düşünüp kendi kararlarınızda hareket etmek isteyebilirsiniz. Özgürleşme isteğiniz artabilir. Bu saatten sonra ise ani kararlar alabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün saat 13.56'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yarım kalan işlerinizi tamamlamak, gündeminizdeki sorunları çözmek ve rahatlamakla ilgilenebilirsiniz. Bu saatten sonra ani ve beklenmedik haberler alabilirsiniz. Sürprizlere açık bir gün.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün saat 13.56'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ilişkiler, ortaklıklar ve dostluklar ön planda olabilir. Özellikle iş ilişkilerinizde yeni durumlar doğabilir. Bu saatten sonra plan dışı harcamalar ve plan dışı kazançlar gündeminizde olabilir.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün saat 13.56'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar çalışma hayatında ve güne dair planlarınızda değişiklikler ve aksamalar olabilir. Bu saatten sonra ise ilişkilerden ve insanlardan yana şaşırtıcı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU
Bugün saat 13.56'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar kendi isteklerinize odaklanabilir, ruh halinize göre hareket edebilir ve günü planlayabilirsiniz. Bu saatten sonra ise planlarınızı aniden değiştiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlığa dikkat.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün saat 13.56'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar bazı kişilere dair fikirlerinizde değişimler yaşayabilir, bazı kişilerin dürüstlüğünü veya samimiyetini sorgulayabilirsiniz. Bu saatten sonra ise aşk ilişkilerinizde heyecan veren, sürpriz durumlar olabilir.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün saat 13.56'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar zihniniz daha dağınık çalışabilir. Dalgınlık ve unutkanlıklara açık olabilirsiniz. Ulaşımda aksaklıklara dikkat edin. Akşam saatlerinde net tavırlar içerisinde olacaksınız.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün Merkür sizin burcunuza geçiyor. Hızlı bir gün geçirebilir, yeni başlangıçlar ve yeni fikirler içerisinde olabilirsiniz. Hızlı düşünüp hızlı harekete geçeceğiniz bir gün.

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