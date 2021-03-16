16 Mart günlük burç yorumları | 16 Mart Salı günü burç yorumları yayınlandı!

16 Mart Salı günü Ay, Boğa burcuna geçiş yapıyor. Salı günü sabah 06.40 - 13.56 saatleri arasında Ay, boşlukta olacak. Bu sebeple uzmanlar bu saatler arasında herhangi bir işe başlanmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Para, aşk, iş ve diğer her konuda fikir veren günlük burç yorumları, bazıları için olumlu geçerken bazı burçlar için olumsuz olabiliyor. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunu, 16 Mart Salı günü neler bekliyor?

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün saat 13.56'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar enerjinizde dağınıklıklar olabilir. İş hayatında aksaklıklar yaşanabilir. Bu saatten sonra ise finansal konularda hızlı gelişmeler olabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün saat 13.56'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar negatif enerjiyi çekmeye ve gerilime daha açık olabilirsiniz. Rahatlamaya ve koşulları zorlamamaya dikkat edin. Bu saatten sonra daha net, daha fevri ve kararlı olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün saat 13.56'ya kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar sosyal çevrenizle ilişkileriniz daha değişken olabilir. Sosyal aktivitelerinizde aksamalar yaşanabilir. Bu saatten sonra ise duygularınızda ve isteklerinizde ani değişimler yaşıyorsunuz. Maddi kayıplara dikkat.