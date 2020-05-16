16 Mayıs 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 16 Mayıs 2020 çekilişinde kazandıran numaralar 28, 30, 40, 45, 46 ve 47 olarak belirlendi.

16 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1323. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 873 bin 859 lira 27 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 75 kişi 7 bin 918 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 527 kişi 98 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 85 bin 284 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı. (AA)

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