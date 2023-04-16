HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 16 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI! Süper Loto hangi günler çekiliyor?

16 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI! Süper Loto hangi günler çekiliyor?

16.04.2023 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Haftanın son çekilişi bu akşam canlı yayında gerçekleştirildi. Heyecanla beklenen çekiliş yine yoğun ilgi gördü. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto hangi günler çekiliyor? İşte 6 Nisan 2023 çekiliş ve bilet sorgulama ekranı...

16 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI! Süper Loto hangi günler çekiliyor?

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 16 Nisan Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto sonuçları açıklandı. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekiliş MP canlı tv ve Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

Süper Loto tek kolon fiyatı 3 TL'dir.

indir (2)

16 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

16 NİSAN SÜPER LOTO KAZANDIRAN SAYILAR

0530589f-30aa-4b6a-a0a0-6fb203ec6e19

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Süper Loto haftada üç gün salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İlginin oldukça yoğun olduğu Süper Loto, her hafta heyecanla bekleniyor.

maxresdefault (3)

13 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

13 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 13 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı!O ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı!
Yürekleri dağladı! Hatay'dan yeni görüntüler... Boşluklar büyüyorYürekleri dağladı! Hatay'dan yeni görüntüler... Boşluklar büyüyor
Kılıçdaroğlu'ndan seçim güvenliği ile ilgili videolu paylaşım!Kılıçdaroğlu'ndan seçim güvenliği ile ilgili videolu paylaşım!
Anahtar Kelimeler:
süper loto sonuçları süper loto hangi günler çekiliyor süper loto canlı çekiliş

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

Yıllar önce Şenol İpek ile cinsel ilişki yaşamadığını ispat etmek istemişti! Bekaret yanıtı

Yıllar önce Şenol İpek ile cinsel ilişki yaşamadığını ispat etmek istemişti! Bekaret yanıtı

Akşener'den sert sözler: Dün Hatay'da daha da ileri gittiler

Akşener'den sert sözler: Dün Hatay'da daha da ileri gittiler

Sarayburnu'na demirledi! Gören telefonuna sarıldı...

Sarayburnu'na demirledi! Gören telefonuna sarıldı...

Flaş iddia: 'İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştı'

Flaş iddia: 'İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştı'

Küçük kız çocuğuna insanlığa sığmayan hareket!

Küçük kız çocuğuna insanlığa sığmayan hareket!

İlginizi Çekebilir

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.