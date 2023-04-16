16 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI! Süper Loto hangi günler çekiliyor?

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 16 Nisan Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto sonuçları açıklandı. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekiliş MP canlı tv ve Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

Süper Loto tek kolon fiyatı 3 TL'dir.

16 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

16 NİSAN SÜPER LOTO KAZANDIRAN SAYILAR

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Süper Loto haftada üç gün salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İlginin oldukça yoğun olduğu Süper Loto, her hafta heyecanla bekleniyor.

13 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI