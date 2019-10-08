16 ülkeden 220 bilim insanı "deprem" için buluştu

Erberik, geçmiş büyük depremlerdeki can ve mal kayıplarının deprem mühendisliği ve sismoloji alanlarındaki çalışmaların ne denli önemli olduğunu ortaya koyduğuna işaret etti.

Ulusal ve uluslararası alanda deprem mühendisliği ve sismoloji alanlarında çalışan bilim insanları, 4 gün sürecek konferansta, depremin zararlarının azaltılmasına ilişkin araştırmalar ile deprem yalıtımı konusundaki son teknolojiler masaya yatırılacak.

Ulusal ve uluslararası alanda deprem mühendisliği ve sismoloji alanlarında çalışan 16 ülkeden 220 bilim insanı, Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı için ODTÜ'de bir araya geldi.

"Konferansımızda ana tema olarak Kocaeli depreminin 20'nci yılı sebebiyle 'Depremin 20'nci Yılında Neredeyiz?' ve 'Afetlere Hazırlık Yılı' kapsamında 'Afet Zararlarının Azaltılması' konularını belirledik. Bu kapsamda, deprem zararlarının önüne geçmek için geliştirilen yeni teknolojileri masaya yatıracağız. Özellikle deprem yalıtımı konularında son teknolojileri burada göreceğiz. Yeni çıkan deprem yönetmeliği ile ilgili karşılaştırmaları, çalışmaları da ele alacağız. Silivri'deki depremle ilgili bir panel düzenleyeceğiz."

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Bilge Siyahi ise konferansın dünyada ve Türkiye'de deprem risklerinin azaltılması için bilim insanları arasında yeni iş birliklerini ortaya çıkarmayı amaçladığını vurguladı.

ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuzhan Hasançebi ise Türkiye'nin yerkürenin en kırılgan bölgelerinden birinde yer aldığına dikkati çekti.

17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nden 20 yıl sonra Silivri açıklarında meydana gelen depremin Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattığını vurgulayan Hasançebi, son iki haftadır toplumun gündemine depremlere hazırlık ve deprem zararlarının azaltılması konularının girdiğini dile getirdi.