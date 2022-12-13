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  4. 16 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle öldürmüştü! Karar verildi

16 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle öldürmüştü! Karar verildi

13.12.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da, 16 yaşındaki bir çocuğu av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı.

16 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle öldürmüştü! Karar verildi

Manisa'nın Soma ilçesinde 16 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Çerkezhamidiye Mahallesi'nde akrabasını öldürdükten sonra jandarma ekiplerince yakalanan F.Y'nin karakoldaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OLAY

Soma ilçe merkezinde yaşayan F.Y. (22), 2 gün önce evi terk eden 5 aylık hamile eşi B.Y'nin (21) Çerkezhamidiye Mahallesi'ndeki babasının evine gitmiş, B.Y'nin yakını Serhat Övek (16) elinde av tüfeği olan F.Y'nin eve girmesine engel olmaya çalışmıştı.

Çıkan tartışmada F.Y, Övek'i göğsünden vurarak öldürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa Soma

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