16 yaşındaki zihinsel engelli kızı gelin yapmak için kaçırdılar: Ölüsü sizin dirisi bizim

Mide bulandıran olay, Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Tepeeynihan Mahallesi'nde 22 Nisan Perşembe Günü saat 11.00 sıralarında 4 çocuklu Çankaya ailesinin evinde meydana geldi. Anne ve büyük kızı Manisa’ya doktora gitmek için evden çıktığı ve babasının da hayvanlara bakmak için evden ayrıldığı sırada evde tek başına kalan 16 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli Şadiye Çankaya, 15 gün önce kendisini 26 yaşındaki Süleyman K. için istemeye gelen aile tarafından kaçırıldı. Görgü tanıklarının beyanlarına göre 16 yaşındaki Şadiye Çankaya, iki erkek ve bir kadın tarafından saçından tutulup yaklaşık 200 metre sürüklenerek zorla beyaz bir arabaya bindirilerek mahalleden götürüldü. Ailenin durumu öğrenmesi üzerine jandarmaya yapılan şikayet sonrası kızı kaçırdıkları tespit edilen Dudu K., oğulları Süleyman K. ve Ferdi K.’ye ulaşılamadı. Firari durumda bulunan 3 kişi her yerde aranırken 16 yaşındaki kız çocuğunun gözü yaşlı ailesi 5 gündür almadıkları tehdidin kalmadığını söyledi.

''ÖLÜSÜ SİZİN DİRİSİ BİZİM''

Yaklaşık 5 gündür kızı Şadiye Çankaya’dan hiçbir haber alamadıklarını belirten anne Hatice Çankaya, “Ben Manisa’ya büyük kızım Yasemin’i doktora götürmüştüm. Beni muhtarın hanımı 12.30 gibi aradı. ‘Evde kim var evinizde bağırış çağırış kopuyor’ diye ben de ‘babasıyla Şadiye evde’ dedim. Akşama doğru eve geldim ve karakola giderek kızımı kaçıranlardan şikayetçi olduk. Akşam 19.00 gibi kaçıranların babasıyla karakolun kapısında karşılaştım. Ona kızımı getirin yoksa gerisini siz düşünün dedim. Babası da bana ‘ben sana yalvardım kızını ver diye sen de vermedin. Vermeyince ben de böyle yaparım’ dedi. Kızın ölüsü sizin dirisi bizim diyerek şikayetleri geri çekmemiz için tehditlerde bulunuyor. 5 gündür bir yudum suyla duruyoruz. Çocuklarımızın hepimizin dengesi kaçtı. Hepsinden şikayetçiyim. Kızımın hayatından endişe ediyoruz” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.