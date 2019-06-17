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17-23 Haziran haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 17.06.2019 00:07 | Son Güncelleme

Yeni haftada birçok gezegen hareketimiz var. Pazartesi günü Yay burcunda dolunay oluşuyor. Cuma günü Neptün retro hareketine başlıyor. Ayrıca aynı gün içerisinde Güneş de Yengeç burcuna geçiyor. Bu değişiklikler her burcu nasıl etkileyecek?

17-23 Haziran haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

17-23 Haziran haftasına başladığınızda Pazartesi günü Yay burcunda dolunay gerçekleşiyor. Dolunayda seyahatlerinizde, yurt dışı bağlantılı işlerinizde dikkatli olmalısınız. Küçük aksilikler yaşanabilir. DEVAMI

BOĞA

boga

17-23 Haziran haftasına başladığınızda Pazartesi dolunay Yay burcunda gerçekleşiyor. Dolunay, maddi konularınıza vurgu yapacak. Bu sebeple riskli durumlardan kaçınmanız gereklidir. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

17-23 Haziran haftasına başladığınızda Pazartesi sabahı dolunay Yay burcunda oluşuyor. Dolunayda ilişki ve evlilik dünyanızda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Partnerinizle olan diyaloglarınız sert olabilir. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

17-23 Haziran haftasına başladığınızda Yay burcunda Pazartesi dolunay meydana geliyor. Bu dolunay bir sağlık problemini ortaya çıkarabilir. Ofis içinde gergin olabilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

aslan

17-23 Haziran haftasına başladığınızda Yay burcunda Pazartesi günü dolunay oluşuyor. Dolunay aşk hayatınızda agresif durumlara yol açabilir. Partnerinizle aranızda ufak bir şeyden dolayı gerginlik yaşanabilir. DEVAMI

BAŞAK

basak

17-23 Haziran haftasına başladığınızda Pazartesi günü dolunay Yay burcunda meydana geliyor. Dolunay aile içinde gerginlik yaratabilir. Aile bireylerinin sağlık problemleri ortaya çıkabilir. DEVAMI

TERAZİ

terazi

17-23 Haziran haftasına başladığınızda dolunay Pazartesi günü Yay burcunda gerçekleşiyor. Dolunay esnasında elektronik aletleriniz arıza çıkarabilir. Kaybetmemeye veya düşürmemeye dikkat edin. DEVAMI

AKREP

akrep

17-23 Haziran haftasına başladığınızda Pazartesi’nin ilk yarısında dolunay Yay burcunda oluşuyor. Dolunayın oluşmasıyla finansal işlemlerinizi internet üzerinden yapmak iyi bir fikir olmayabilir. Kart veya hesap bilgileriniz başka ellere geçebilir. DEVAMI

YAY

yay

17-23 Haziran haftasına başladığınızda sizlerin burcunda Pazartesi dolunay gerçekleşiyor. Dolunay özellikle sizleri agresif yapacaktır. Her konuda verdiğiniz tepkiler sert kaçabilir. DEVAMI

OĞLAK

oglak

17-23 Haziran haftasına başladığınızda Yay burcundaki dolunay Pazartesi günü gerçekleşiyor. Dolunay esnasında sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Önemsemediğiniz bir durum hastanede vakit geçirmenize sebep olabilir. DEVAMI

KOVA

kova

17-23 Haziran haftasına başladığınızda Pazartesi dolunay Yay burcunda oluşuyor. Dolunay dostlarınızla olan ilişkilerde anlaşmazlıklar yaratabilir. O gün eğer kırıldıysanız tepkinizi daha yumuşak belirtmelisiniz. DEVAMI

BALIK

balik

17-23 Haziran haftasına başladığınızda dolunay Pazartesi sabahı Yay burcunda oluşuyor. Dolunay kariyerinizde stresli bir gün yaşamanıza neden olabilir. Yöneticinizden otoriter tavırlar görebilirsiniz. DEVAMI


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