17-23 Haziran haftalık burç yorumları

KOÇ
17-23 Haziran haftasına başladığınızda Pazartesi günü Yay burcunda dolunay gerçekleşiyor. Dolunayda seyahatlerinizde, yurt dışı bağlantılı işlerinizde dikkatli olmalısınız. Küçük aksilikler yaşanabilir. DEVAMI
BOĞA
17-23 Haziran haftasına başladığınızda Pazartesi dolunay Yay burcunda gerçekleşiyor. Dolunay, maddi konularınıza vurgu yapacak. Bu sebeple riskli durumlardan kaçınmanız gereklidir. DEVAMI
İKİZLER
17-23 Haziran haftasına başladığınızda Pazartesi sabahı dolunay Yay burcunda oluşuyor. Dolunayda ilişki ve evlilik dünyanızda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Partnerinizle olan diyaloglarınız sert olabilir. DEVAMI
YENGEÇ
17-23 Haziran haftasına başladığınızda Yay burcunda Pazartesi dolunay meydana geliyor. Bu dolunay bir sağlık problemini ortaya çıkarabilir. Ofis içinde gergin olabilirsiniz. DEVAMI
ASLAN
17-23 Haziran haftasına başladığınızda Yay burcunda Pazartesi günü dolunay oluşuyor. Dolunay aşk hayatınızda agresif durumlara yol açabilir. Partnerinizle aranızda ufak bir şeyden dolayı gerginlik yaşanabilir. DEVAMI
BAŞAK
17-23 Haziran haftasına başladığınızda Pazartesi günü dolunay Yay burcunda meydana geliyor. Dolunay aile içinde gerginlik yaratabilir. Aile bireylerinin sağlık problemleri ortaya çıkabilir. DEVAMI
TERAZİ
17-23 Haziran haftasına başladığınızda dolunay Pazartesi günü Yay burcunda gerçekleşiyor. Dolunay esnasında elektronik aletleriniz arıza çıkarabilir. Kaybetmemeye veya düşürmemeye dikkat edin. DEVAMI
AKREP
17-23 Haziran haftasına başladığınızda Pazartesi’nin ilk yarısında dolunay Yay burcunda oluşuyor. Dolunayın oluşmasıyla finansal işlemlerinizi internet üzerinden yapmak iyi bir fikir olmayabilir. Kart veya hesap bilgileriniz başka ellere geçebilir. DEVAMI
YAY
17-23 Haziran haftasına başladığınızda sizlerin burcunda Pazartesi dolunay gerçekleşiyor. Dolunay özellikle sizleri agresif yapacaktır. Her konuda verdiğiniz tepkiler sert kaçabilir. DEVAMI
OĞLAK
17-23 Haziran haftasına başladığınızda Yay burcundaki dolunay Pazartesi günü gerçekleşiyor. Dolunay esnasında sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Önemsemediğiniz bir durum hastanede vakit geçirmenize sebep olabilir. DEVAMI
KOVA
17-23 Haziran haftasına başladığınızda Pazartesi dolunay Yay burcunda oluşuyor. Dolunay dostlarınızla olan ilişkilerde anlaşmazlıklar yaratabilir. O gün eğer kırıldıysanız tepkinizi daha yumuşak belirtmelisiniz. DEVAMI
BALIK
17-23 Haziran haftasına başladığınızda dolunay Pazartesi sabahı Yay burcunda oluşuyor. Dolunay kariyerinizde stresli bir gün yaşamanıza neden olabilir. Yöneticinizden otoriter tavırlar görebilirsiniz. DEVAMI
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