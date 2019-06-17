17-23 Haziran haftalık burç yorumları

KOÇ 17-23 Haziran haftasına başladığınızda Pazartesi günü Yay burcunda dolunay gerçekleşiyor. Dolunayda seyahatlerinizde, yurt dışı bağlantılı işlerinizde dikkatli olmalısınız. Küçük aksilikler yaşanabilir. DEVAMI BOĞA 17-23 Haziran haftasına başladığınızda Pazartesi dolunay Yay burcunda gerçekleşiyor. Dolunay, maddi konularınıza vurgu yapacak. Bu sebeple riskli durumlardan kaçınmanız gereklidir. DEVAMI İKİZLER 17-23 Haziran haftasına başladığınızda Pazartesi sabahı dolunay Yay burcunda oluşuyor. Dolunayda ilişki ve evlilik dünyanızda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Partnerinizle olan diyaloglarınız sert olabilir. DEVAMI YENGEÇ 17-23 Haziran haftasına başladığınızda Yay burcunda Pazartesi dolunay meydana geliyor. Bu dolunay bir sağlık problemini ortaya çıkarabilir. Ofis içinde gergin olabilirsiniz. DEVAMI ASLAN 17-23 Haziran haftasına başladığınızda Yay burcunda Pazartesi günü dolunay oluşuyor. Dolunay aşk hayatınızda agresif durumlara yol açabilir. Partnerinizle aranızda ufak bir şeyden dolayı gerginlik yaşanabilir. DEVAMI

BAŞAK 17-23 Haziran haftasına başladığınızda Pazartesi günü dolunay Yay burcunda meydana geliyor. Dolunay aile içinde gerginlik yaratabilir. Aile bireylerinin sağlık problemleri ortaya çıkabilir. DEVAMI TERAZİ 17-23 Haziran haftasına başladığınızda dolunay Pazartesi günü Yay burcunda gerçekleşiyor. Dolunay esnasında elektronik aletleriniz arıza çıkarabilir. Kaybetmemeye veya düşürmemeye dikkat edin. DEVAMI AKREP 17-23 Haziran haftasına başladığınızda Pazartesi’nin ilk yarısında dolunay Yay burcunda oluşuyor. Dolunayın oluşmasıyla finansal işlemlerinizi internet üzerinden yapmak iyi bir fikir olmayabilir. Kart veya hesap bilgileriniz başka ellere geçebilir. DEVAMI YAY 17-23 Haziran haftasına başladığınızda sizlerin burcunda Pazartesi dolunay gerçekleşiyor. Dolunay özellikle sizleri agresif yapacaktır. Her konuda verdiğiniz tepkiler sert kaçabilir. DEVAMI OĞLAK 17-23 Haziran haftasına başladığınızda Yay burcundaki dolunay Pazartesi günü gerçekleşiyor. Dolunay esnasında sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Önemsemediğiniz bir durum hastanede vakit geçirmenize sebep olabilir. DEVAMI