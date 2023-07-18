KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
    4. 17-23 Temmuz 2023 haftası burçları neler bekliyor? 17-23 Temmuz 2023 haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları...

    17-23 Temmuz 2023 haftası burçları neler bekliyor? 17-23 Temmuz 2023 haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları...

    18.07.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 17-23 Temmuz haftası neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bu hafta tamamen sosyal becerilerinizin ön planda olduğu bir dönemdesiniz.

    Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bu hafta yaratıcı düşünce ve fikirlerinizi açık bir şekilde beyan etme konusunda uygun koşullara sahip olacaksınız. Kendinizle barışmak ve hayattaki en iyi versiyonunuza ulaşmak adına adımlara atmak için harika bir zaman!

    KOÇ

     Bu hafta finansal meselelerle ilgili daha dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutun ve tasarruf etmeye özen gösterin. İş hayatında ise çevrenizdeki kişilerle iyi ilişkiler kurarak işbirliklerini artırabilirsiniz. Ayrıca, sağlık konularında da dikkatli olmanız ve düzenli egzersiz yapmanız önemlidir.

    BOĞA

    Bu hafta sosyal ilişkiler ön plana çıkabilir. Yeni insanlarla tanışabilir ve yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. İş hayatında ise proje veya iş teklifleri alabilirsiniz. Bu fırsatları iyi değerlendirerek kariyerinizi geliştirebilirsiniz. Sağlık konularında da düzenli uyku ve beslenme önemlidir.

    İKİZLER

    Bu hafta iş hayatında daha dikkatli olmanız gerekebilir. İşyerinde istenen performansı göstermek için çaba sarf etmelisiniz. Ayrıca, sağlık konularına da dikkat etmeniz önemlidir. Düzenli egzersiz yapmak ve stresi kontrol altında tutmak sağlığınızı olumlu etkileyecektir. Aşk hayatında ise ilişkilerde daha anlayışlı olmaya çalışmalısınız.

    YENGEÇ

    Bu hafta duygusal dalgalanmalar yaşayabilir ve duygusal dengeyi sağlamak zor olabilir. İş hayatında ise daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Bu durumu avantaja çevirmek için özgüveninizi kullanın. Aşk hayatında ise partnerinizle daha fazla iletişim kurmalısınız. Ayrıca, sağlık konularında da rahatlatıcı aktivitelere yönelmek iyi gelebilir.

    ASLAN

    Bu hafta projelerinizi organize etmek ve tamamlamak için enerjinizi kullanabilirsiniz. İş hayatında başarı şansınız yüksek olabilir. Finansal konularda ise dikkatli olmanız önemlidir. Harcamalarınızı kontrol altında tutun ve tasarruf etmeye özen gösterin. Aşk hayatında ise romantik bir hafta geçirebilirsiniz.

    BAŞAK

    Bu hafta sağlık konularına dikkat etmeniz gerekebilir. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve stresi yönetmek önemlidir. İş hayatında ise yeni projelere odaklanabilir ve kariyerinizi geliştirebilirsiniz. Aşk hayatında ise iletişim becerilerinizi kullanarak ilişkinizi güçlendirebilirsiniz.

    TERAZİ

    Bu hafta iş hayatında daha fazla disiplin gerekebilir. Projelerinize odaklanmalı ve istikrarlı bir çalışma göstermelisiniz. Finansal konularda da dikkatli olmanız önemlidir. Harcamalarınızı kontrol altında tutun. Aşk hayatında ise partnerinizle daha fazla zaman geçirmek için fırsat yaratabilirsiniz.

    AKREP

    Bu hafta iletişim becerilerinizi kullanmanız gerekebilir. İş hayatında daha fazla görüşme ve toplantı gerçekleştirebilirsiniz. Kendinizi ifade etmekta zorlanmamalısınız. Finansal konularda ise daha disiplinli olmanız ve harcamalarınızı kontrol altında tutmanız önemlidir. Aşk hayatında ise ilişkinizi daha derinleştirmek için zaman ayırmalısınız.

    YAY

    Bu hafta maddi konularda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutun ve fazla risk almaktan kaçının. İş hayatında ise güçlü bir iletişim kurmak ve işbirliklerini artırmak için çaba sarf etmelisiniz. Sağlık konularında da düzenli uyku ve beslenme önemlidir.

    OĞLAK

    Bu hafta iş hayatında daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Projelerinizi organize etmek ve tamamlamak için enerjinizi kullanmalısınız. Ayrıca, finansal konularda da dikkatli olmanız önemlidir. Harcamalarınızı kontrol altında tutun ve tasarruf etmeye özen gösterin. Aşk hayatında ise romantik bir hafta geçirebilirsiniz.

    KOVA

    Bu hafta kişisel gelişim ve öğrenme konularına odaklanmanız gerekebilir. Kendinizi geliştirme fırsatlarını değerlendirmek için zaman ayırmalısınız. İş hayatında ise motivasyonunuzu yüksek tutmalı ve hedeflerinize odaklanmalısınız. Sağlık konularında ise aktif olmak ve düzenli egzersiz yapmak önemlidir.

    BALIK

    Bu hafta sosyal ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Yeni insanlarla tanışabilir ve eski arkadaşlarınızla ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. İş hayatında ise daha fazla iletişim kurmanız gerekebilir. Ekip çalışmalarına katılmak ve farklı perspektiflerden yararlanmak sizin için faydalı olabilir. Sağlık konularında da dengeli beslenmek ve stresi yönetmek önemlidir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Evlenmeden önce bir kez daha düşünün! Bu burçlar çapkınlıkta Dan Bilzerian'ı bile sulu götürüp susuz getirirEvlenmeden önce bir kez daha düşünün! Bu burçlar çapkınlıkta Dan Bilzerian'ı bile sulu götürüp susuz getirir
    Anahtar Kelimeler:
    Haftalık burç yorumları haftalık burç burçlar

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

    Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

    Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

    Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

    Sıcaklara dayanamadı! Güneşe taş attı

    Sıcaklara dayanamadı! Güneşe taş attı

    Semptomları korkunç! Bir anda ortaya çıktı... “İntihar hastalığı”

    Semptomları korkunç! Bir anda ortaya çıktı... “İntihar hastalığı”

    Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

    Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.