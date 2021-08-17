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  4. 17 Ağustos 2021 Salı günlük burç yorumları! Barışmalar yaşayabilirsiniz!

17 Ağustos 2021 Salı günlük burç yorumları! Barışmalar yaşayabilirsiniz!

17.08.2021 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terazi burçlarının kaygıyı besleyecek durumlardan uzak durmaları gerekir. Akrep burçlarının ise finansal açıdan dikkatli olmaları ve riskli yatırımlardan kaçınmaları tavsiye ediliyor. İşte 17 Ağustos 2021 Salı Aslan, Balık, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Kova, Başak, İkizler, Yengeç, Boğa, ve Koç burcu yorumları, Astrolog Merve Rençber’in günlük burç yorumu...

Ay yay burcunda ilerlemeye devam edecek. Küçük değişiklikler ev halkının enerjisini tazeleyecek. Oğlak burcunun planları gün içerisinde dış koşullar nedeniyle değişebilir. İşte Astrolog Merve Rençber’in Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcu yorumları…

KOÇ

Bugün gündüz saatlerinde planlarınızda son dakika değişiklikleri olabilir. Sularla ilgili oluşabilecek sorunlara karşı temkinli olmalısınız. Gün içinde fevri ve plansız adımlardan kaçının. Akşam saatlerinde huzurlu ve keyifli olacaksınız.

BOĞA

Bugün finansal düzenlemeler ile ilgilenebilir, vergiler ve kredilerle ilgili ödemelerinizi tamamlayabilirsiniz. Hem finansal konularda hem ilişkilerde güvende hissetme, güvende olma ihtiyacınız artacak. Akılsız riskler almaktan uzak durma zamanı.

İKİZLER

Bugün geleceğe dair planlarınız, hayalleriniz ön planda olabilir. Hem iş hem özel hayatınızda yönünüzü belirlemeye çalışabilirsiniz. İlişkilerinizden gelecek planlarınızı belirlemek ve ilerlemek ile ilgili destek alabilirsiniz. Akşam saatlerinde ilişkilerinizde keyifli ve huzurlu enerjiler hakim.

YENGEÇ

Bugün iş hayatı ve sorumluluklar, yapılacak işler ve projeler, iş görüşmeleri gündemde olabilir. Sağlıkla ilgili belli belirsiz rahatsızlıklarınız olabilir. Beslenme düzeninizde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde kontrol duygunuz güçlenebilir.

ASLAN

Bugün aşk hayatınızda romantizm havası esebilir. Daha duygusal düşünebilir, duygularınızla mantığınız arasında seçim yapabilirsiniz. İyimser tavrınızı korumanız, karşınıza gelen deneyimleri belirleyecektir. Umudu koruma zamanı.

BAŞAK

Bugün bir süredir gündeminizi meşgul eden belirsizlik veya karmaşık konuyla ilgili harekete geçebilirsiniz. Aile içindeki dargınlıklar giderilebilir. Barışmalar yaşayabilirsiniz. Aile büyükleri ve akrabalarla irtibat halinde olabilirsiniz. Ev içinde su sorunlarına dikkat.

TERAZİ

Bugün gün içinde ikilem ve kararsızlık yaşadığınız durumlar olabilir. Kaygı ve endişeyi besleyecek durumlardan uzak durmaya çalışın. Enerjinizi aşağı çeken konuları daha sonra düşünmek üzere ertelemek iyi olabilir. Spiritüel çalışmalarla ilgilenebilirsiniz.

AKREP

Bugün finansal karışıklıklara dikkat edin, alacak verecek hesaplarını iyi yapın. Riskli yatırımlarda aşırıya gitmekten kaçının. Önünü göremediğiniz durumlarda daha akılcı ve planlı olun. Özgüveniniz ve öz değer duygunuz aniden düşüp aniden yükselebilir.

YAY

Bugün Ay sizin burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde geleceğe dair planlar ve tasarılar gündeminizde olabilir. Evinizde su ile ilgili sorunlara dikkat edin. Küçük değişiklikler ve yenilikler ev halkının enerjisini de tazeleyecektir.

OĞLAK

Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Gün içinde planlarınız dış koşullar sebebiyle değişebilir. Güne dair planlarınızı yönetmekte nispeten zorlanabilirsiniz. Dinlenmek ve önemli konuşmaları ertelemek daha iyi olacaktır.

KOVA

Bugün ilişkiler ve arkadaşlıklar ön planda olabilir. Sosyalleşebilir ve sosyal ortamlara dahil olabilirsiniz. Ciddi konuşmaları ve dikkat gerektiren çalışmaları akşam saatlerine veya bir sonraki güne ertelemeniz daha doğru olacaktır. Karşınıza gelen durumlara karşı daha fazla anlayış çalıştırın.

BALIK

Bugün gün içinde dış görüntünüzle ilgilenebilir, hayatınızda var olmasını istediğiniz dilekleriniz, istekleriniz üzerine daha fazla düşünebilirsiniz. Hassasiyet ve alınganlıklarınız artabilir. Akşam saatlerinde barışmalar, uzlaşmalar ve ilişkilerde iyileşme zamanı.


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