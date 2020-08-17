17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler 21. yılında dualarla anıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Ağustos 1999 depreminin 21. yıl dönümü sebebiyle Demokrasi Meydanı’nda hayatını kaybeden vatandaşları anma programı düzenlendi. Gerçekleştirilen programa Sakarya Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"DEPREMDEN BAHSEDİLDİĞİ HER AN 21 YIL ÖNCEKİ GECEYE GİDİYORUZ"

Anma programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, “Depremin 21. Yılında o kadar hafızalarımızda deprem gecesi diri bir şekilde var ki sanki dün olmuş gibi geliyor bize. Çünkü depremden bahsedildiği her an biz o 21 yıl önceki geceye gidiyoruz ve o sahne adeta gözümüzün önünde canlanıyor. Gerçekten o gece yaşadıklarımız çok derin acılar bıraktı bir çok ailede ve her birimizde. Allah bir daha o türden acılar hiç birimize yaşatmaz inşallah. Gerçekten öyle bir tablo vardı ki Sakarya’da, bir daha asla kendine gelemeyecek ve bu acıyı bir daha asla aklımızdan çıkartamayacak, belki normal bir yaşam bundan sonra süremeyeceğiz dedirten bir geceydi o gece. Ama çok şükür geldiğimiz noktada Sakaryamız toparlandı, yaralar sarıldı. Gerçekten şehir güzelleşti, marka şehirler arasında yer alıyor adeta ve marka şehir olma noktasında çok önemli mesafeler kat etmiş gibi gözüküyor. Ama tabii o gece canlarımız gitti ve onların geri gelmesi bir daha mümkün değil.