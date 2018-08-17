17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı

Yalova'da, 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 19 sene önce depremin yaşandığı saat olan 03.02'de düzenlenen törenle anıldı.

Kentte depremde yıkılan bazı binaların enkazı üzerine kurulan Deprem Anıtı'na akşam saatlerinde gelen vatandaşlar, felakette yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu beton bloklara çiçek bıraktı.

Anıtın içindeki fotoğraf sergisini de gezen vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Gece geç saatlerde kalabalığın arttığı anıt çevresinde İl Müftülüğü görevlileri tarafından ilahiler okunarak dualar edildi.

Marmara Depremi'nin yaşandığı saat olan 03.02'de CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve CHP İl Başkanı Bahar Doğan'ın da katıldığı törenin ardından belediye ve bir grup esnaf tarafından ikramlarda bulunuldu.

