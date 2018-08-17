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17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.08.2018 13:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenleri rahmetle anarak, "Allah böyle acıları bir daha ülkemize yaşatmasın." temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 19 yıl önce yaşanılan büyük acıyı unutmadıklarını belirtti.

Altun, "17 Ağustos 1999 depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah böyle acıları bir daha ülkemize yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

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17 Ağustos Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Marmara Depremi

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