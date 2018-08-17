17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenleri rahmetle anarak, "Allah böyle acıları bir daha ülkemize yaşatmasın." temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 19 yıl önce yaşanılan büyük acıyı unutmadıklarını belirtti.
Altun, "17 Ağustos 1999 depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah böyle acıları bir daha ülkemize yaşatmasın." ifadelerini kullandı.
'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı
Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu
Her yıl aynı görüntüler! Yine kana bulandı!
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit babasından yürek yakan istek
AK Parti'de kritik gün! Yönetimin yarısı değişecek
Bu canlılar düşündüğünüzden çok daha büyük!
İngiliz gazete yazdı: İşte Trump'ın Türkiye tavrının gerçek nedeni
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum