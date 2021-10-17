17 Ekim günlük burç yorumları: Sezgilerimiz oldukça kuvvetli olacak! 17 Ekim'de burçları neler bekliyor?

17 Ekim Pazar günü Ay Balık burcunda olacak. Bugün bol, bol hayal kurabilir ve daha duygusal bir gün geçirebiliriz. Sezgilerimiz çok kuvvetli ve maneviyatımız oldukça yüksek olabilir. Ayrıca başkalarının negatif enerjilerini de çekebiliriz. Bugün İkizler burcu zihinsel dağınıklık yaşarken, Yengeç burcu için duygusal konular gündemde olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde ilişkilerinizde ve karşınızdaki insanlarla yanlış anlama ve anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Bazı kişileri olduğu gibi görmekte zorlanabilirsiniz. Bazı kişilerden yana hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde bazı planlarınızdan vazgeçebilir, bazı planlarınızı erteleyebilirsiniz. Sanatsal faaliyetlere katılabilir, yaratıcı çalışmalar ortaya koyabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinde küslük ve barışmalar olabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde duygularınız, fikirleriniz ve tercihleriniz değişebilir. Zihinsel bir dağınıklık yaşayabilir; detaylar ve bütün, hayaller ve gerçekler arasında kalabilirsiniz. Anlık koşul ve durumlara göre hareket etmeli ve büyük sözlerden kaçınmalısınız.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde daha hassas ve duygusal olabilirsiniz. Geleceğinizi sorgulayabilir, dilek ve dualarınızı daha çok düşünebilir, ilişkilerinizin geleceğini gözden geçirebilirsiniz. Eşin akrabaları gündemde olabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde spiritüel konularla ilgilenebilir, geçmişi affetme ve geçmişi serbest bırakma çalışmaları yapabilirsiniz. Korkular ve travmalarla ilgili gündemler hatırlanabilir, konuşulabilir, destekler alınabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde ilişkilerinizde empati ve anlayış gereklilikleri doğabilir. Karşınızdaki insanlarla beklentilerde uyumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Yüksek beklentiler, idealize etme ve aşırı yüceltme-yerme durumlarından kaçının.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde harcamalar, para çıkışları ve ödemeler gündeminizde olabilir. Keyfi, lüks ve abartılı harcamalara gidebilirsiniz. Yemeklerde ve tatlılarda aşırılıklara gitmeye karşı dikkat edin. Zararlı alışkanlıklar sağlığınıza daha hızlı etki edebilir, aşırıya kaçmayın.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde sevdiklerinize karşı abartılı vericilik ve fedakarlık noktasına gidebilirsiniz. Kendinizi kontrol etmeli ve aşırı olan durumlardan kaçınmalısınız. Yaratıcılığınız ve yetenekleriniz sayesinde kitleler ve kalabalıklar tarafından dikkat çekebilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde planlı ve disiplinli hareket etmek nispeten zor olabilir. Dalgınlıklar, dağınıklıklar ve dinlenme isteği öne çıkabilir. Ertelediğiniz bazı işleri yaparken, bazı işler tekrar ileri bir tarihe ertelenebilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde anlık programlar yapabilir, karşılaşmalar ve tesadüflere denk gelebilirsiniz. Teknolojik aletler ve araçlarla ilgili sıkıntılara dikkat. Kazalara karşı ekstra kontrollü olma zamanı.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içerisinde finansal planlarınızı değiştiren durumlar olabilir. Sürpriz bir para elinize geçebilir, aynı zamanda ise sürpriz bir para çıkışı olabilir. Hayat koşullarınız ve hayata dair istekleriniz arasında uyumsuzluklar olabilir.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde planlarınız değişebilir, ertelenebilir. Çocuklarınız için daha verici ve fedakar olabileceğiniz gibi çocukların geleceğine dair tasarılar ve planlamalar içinde de olabilirsiniz.



