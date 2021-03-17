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17 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük korona tablosu!

17.03.2021 18:28 | Son Güncelleme:
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17 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük korona tablosu!

Koronavirüs günlük vaka sayısı ve vefat eden hasta sayısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. 17 Mart tarihli güncel Koronavirüs vaka ve hayatını kaybeden hasta sayısı arama motorları üzerinden araştırılıyor. Peki, 17 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, günlük koronavirüs tablosu!

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam düzenleniyor. Bakan Koca, tedbirlere uyulması gerektiğine vurgu yaparken, günlük koronavirüs tablolarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. Peki, 17 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün kaç kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti? İşte, 17 Mart koronavirüs tablosu!

17 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Bugünün verilerinin akşam saatlerinde paylaşılması bekleniyor.

16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte görülen Kovid-19 pozitif vaka sayıları, virüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayıları resmi olarak şöyle:

Ekran Resmi 2021-03-17 18.08.05

15 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

15 Mart tarihli koronavirüs tablosu şöyle:

Ekran Resmi 2021-03-17 18.31.12


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı

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