17 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük korona tablosu!

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam düzenleniyor. Bakan Koca, tedbirlere uyulması gerektiğine vurgu yaparken, günlük koronavirüs tablolarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. Peki, 17 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün kaç kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti? İşte, 17 Mart koronavirüs tablosu!

17 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Bugünün verilerinin akşam saatlerinde paylaşılması bekleniyor.

16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte görülen Kovid-19 pozitif vaka sayıları, virüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayıları resmi olarak şöyle:

15 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

15 Mart tarihli koronavirüs tablosu şöyle:



