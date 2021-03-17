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  4. 17 saattir kayıp olan adamın cesedi ağaca asılı halde bulundu

17 saattir kayıp olan adamın cesedi ağaca asılı halde bulundu

17.03.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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17 saattir kayıp olan adamın cesedi ağaca asılı halde bulundu

Zonguldak’ta dün geceden bu yana kayıp olduğu öğrenilen Mustafa Çavdar’ın cansız bedeni Kozlu ilçesinde ağaca asılı halde bulundu.Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesine bağlı Değirmenağzı mevkisinde meydana geldi.

Zonguldak’ta dün geceden bu yana kayıp olduğu öğrenilen Mustafa Çavdar’ın cansız bedeni Kozlu ilçesinde ağaca asılı halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesine bağlı Değirmenağzı mevkisinde meydana geldi. Dün gece saatlerinden itibaren kayıp olduğu öğrenilen Mustafa Çavdar’ın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk müdahalede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Çavdar’ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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