Evde bunu deneyenler kuaföre gitmeyi bıraktı: Saç cilası nasıl yapılır?

Son yıllarda saç bakımında kullanılan tekniklerin çeşitlenmesi ile birlikte 'saç cilası' uygulaması giderek popüler hale geldi. Özellikle boyalı saçlarda parlaklık, canlılık ve renk bütünlüğü sağlamak isteyenler için saç cilası, kuaför bakımına alternatif bir çözüm sunuyor. Peki evde saç cilası nasıl yapılır?

Sedef Karatay Bingül

Gelişen saç teknolojileri sayesinde saçlara istenilen renk ve şekil verilebiliyor. Ancak boyama, röfle, açma gibi işlemler zamanla saçta yıpranma, matlaşma, kırılma ve dökülmeye yol açabilir. Bakım yağları, maskeler ve kremler çoğu zaman bu hasarı tamamen gideremez.

İşte bu noktada saç cilası devreye giriyor. Saç cilası, saçta oluşan ton farklılıklarını düzeltmeyi, yıpranmış görüntüyü toparlamayı ve saçın daha canlı görünmesini hedefleyen bir bakım yöntemi olarak biliniyor. Cila sayesinde saç daha parlak görünürken, boyanın kalıcılığı da artıyor.

SAÇ CİLASI HANGİ DURUMLARDA GEREKLİ?

Uzmanlara göre saç cilası şu durumlarda tercih ediliyor:

  • Saçın renginin ve şeklinin farklı işlemlerle değiştirilmesi
  • Boya sonrası ton eşitsizliklerinin oluşması
  • Saçın boyadan sonra mat görünmesi
  • Boyanın birkaç yıkamadan sonra akıp istenmeyen bir tona dönmesi
  • Röfle sonrası saçta çiğ sarı ya da yeşilimsi yansımalar oluşması
  • Saça iki farklı renk tonunun uygulanması.

Bu gibi durumlarda saç cilası, rengi dengeleyip daha doğal bir görünüm kazandırabilir.

SAÇ CİLASI NASIL HAZIRLANIR?

Saç cilası kuaförde profesyonel olarak uygulanabileceği gibi, hazır ürünlerle ya da evde yapılan karışımlarla da uygulanabilir. Evde saç cilası hazırlamak ise sanıldığı kadar zor değil.

İki farklı yöntemle yapılabilir:

1. yöntem: Oksidanlı karışım

Uygun bir kaba istediğiniz renkte saç boyasından iki sigara izmariti büyüklüğünde sıkın. Üzerine biraz saç kremi, bir kaşık %6’lık oksidan ve bir bardak su ekleyerek karıştırın. Burada önemli olan karışımın mümkün olduğunca sulu olmasıdır. Yoğun bir karışım saçın rengini tamamen değiştirebilir.

Hazırlanan karışım saça eşit şekilde uygulanır ve 10–15 dakika bekletildikten sonra durulanır. Bazı uzmanlar saç cilasında oksidan kullanılmaması gerektiğini savunsa da, kimi uzmanlar az miktarda oksidanın boyanın saça daha iyi nüfuz etmesini sağladığını belirtti.

2. yöntem: Suyla seyreltilmiş boya

Saç renginize uygun bir boya alın ve uygun bir kaba boşaltın. Üzerine yaklaşık bir çay bardağı ılık su ekleyin. Orta uzunlukta saçlar için yarım tüp boya genellikle yeterli olabilir.

Karışımın çok yoğun olmamasına dikkat edilerek su miktarı ayarlanır. Ardından saç kremi eklenir; istenirse doğal bakım yağları da katılabilir. Bu karışım özellikle saçın açık renkli bölgelerine uygulanır ve 30 dakika bekletildikten sonra yıkanır.

