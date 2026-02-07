KADIN

Kedi sahiplerinin %90'ı bunu bilmiyor: Sesinize değil bakın neye tepki veriyorlar

Kediniz ona seslendiğinizde kuyruğunu dikip sakince uzaklaşıyor mu? Çoğu kedi sahibi bunu "kedi nankörlüğü" veya "ilgisizlik" olarak yorumlasa da, Fransa'da yapılan yeni bir araştırma sorunun kedide değil, çağrılma yönteminde olduğunu ortaya koydu. İşte kedinizin ilgisini çekmenin bilimsel olarak kanıtlanmış "tek" yolu.

Gökçen Kökden

Kedi sahiplerinin ortak derdidir: Sevgiyle ismini seslenirsiniz, o ise sanki odada yokmuşsunuz gibi davranır. Paris Nanterre Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışma, bu klasik kedi-insan iletişim kopukluğunun şifrelerini çözdü. Sonuçlar, kedilerle iletişimde yıllardır doğru bildiğimiz yanlışları yüzümüze çarpıyor.

PİSİ PİSİ DEMEK YETERLİ DEĞİL

Kedi sahiplerinin %90 ı bunu bilmiyor: Sesinize değil bakın neye tepki veriyorlar 1

İnsan-hayvan etkileşimi uzmanı Charlotte de Mouzon liderliğindeki ekip, bir kedi kafesinde gerçekleştirdikleri deneyde kedilerin farklı insan davranışlarına nasıl tepki verdiğini inceledi. Araştırmacılar kedilere yaklaşmak için dört farklı yöntem denedi:

Sadece sesli iletişim (İsim söyleme veya ses çıkarma)
Sadece görsel işaretler (El hareketleri veya göz teması)
Hem sesli hem görsel işaretler (Kombine yöntem)
Tamamen tepkisiz kalma (İlgisiz davranma)

Kedi sahiplerinin %90 ı bunu bilmiyor: Sesinize değil bakın neye tepki veriyorlar 2

Ortaya çıkan tablo şaşırtıcıydı. Kediler, sadece ismini çağıran kişilere karşı beklenenden çok daha az ilgi gösteriyordu. Yani odanın diğer ucundan kedinize sadece seslenmek, çoğu zaman boşa giden bir çaba.

BİLİMİN ÖNERDİĞİ YÖNTEM: GÖRSEL TEMAS

Araştırmanın en çarpıcı sonucu, kedilerin görsel ve işitsel uyarıların birleştiği durumlara en hızlı tepkiyi vermesi oldu. Ancak daha da ilginci, kediler sadece görsel işaretlere, "sadece sesli" işaretlerden daha fazla tepki veriyor.

Yani kedinize gel demek yerine, ona doğru sessizce elinizi uzatmanız veya göz kırpmanız, iletişim kurma şansınızı artırıyor. Ancak en garantili yol: Hem seslenip hem de el-kol hareketleriyle onu davet etmek.

KEDİNİZİ GÖRMEZDEN GELMENİZ ONLARI STRESE SOKUYOR

Kedi sahiplerinin %90 ı bunu bilmiyor: Sesinize değil bakın neye tepki veriyorlar 3

Çalışmanın kedi psikolojisi açısından en önemli bulgusu ise "ilgisizlik" üzerine. Araştırmacılar, insanların kedileri tamamen görmezden geldiği senaryoda (örneğin aynı odada olup hiç tepki vermemek), kedilerin ciddi stres belirtileri gösterdiğini saptadı.

Siz onu görmezden geldiğinizde kedi kuyruğunu huzursuzca sallamaya başlıyor (tail flicking). Uzmanlara göre bu durum, kedinin "Burada biri var ama benimle etkileşime girmiyor, bu normal değil" şeklinde bir kafa karışıklığı ve endişe yaşamasına neden oluyor.

