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17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 00:45 | Son Güncelleme

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Romeo ve Juliet gösterisini sahneledi

17'nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Romeo ve Juliet gösterisiyle devam etti.​

Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi kuzey hendeğinde düzenlenen festivalde, İzmir Devlet Opera ve Balesi gösteri sundu.

Dünyada opera, bale ve tiyatro oyunlarına konu olan Romeo ve Jüliet'in aşkları, Türkiye'nin ödüllü koreografları Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın librettosu ve özgün koreografileriyle, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi.

Çaykovski'nin müziklerinden düzenlenerek yapılan "Romeo ve Juliet" balesi, bu yorumuyla dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

Müzik düzenlemeleri Tolga Taviş tarafından yapılan ve iki perdeden oluşan eser, karşılaştıkları ilk anda birbirlerine büyük bir aşkla bağlanan, birbirine düşman iki ailenin çocukları Romeo ve Juliet'in tüm dünyaca bilinen hüzünlü aşk hikayesini, klasik balenin tüm zarafetiyle sahneye taşıyor​.

Yaklaşık 2 saat süren gösteriyi, aralarında sanat, spor ve iş dünyasından kişilerin de olduğu çok sayıda sanatsever izledi.

Festival, 14 Ağustos'ta Antalya Devlet Opera ve Balesinin "Şehrazat" adlı gösterisiyle devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
bale bodrum bodrum kalesi festival Juliet Romeo

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