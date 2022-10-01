17 yaşında kör kaldı! Korkunç gerçeği testler ortaya çıkardı: Sebebi ise herkesin bayılarak yediği yiyecek

Görme yeteneği, sahip olduğumuz birçok hediyeden biridir. En değerli diğer şeyler gibi görme yeteneğini de kaybedebilirsiniz. Görme kaybının tek nedeni ilerleyen yaş değildir. Kötü yaşam tarzı ve kötü beslenme de görme kaybına neden olabilir. Ultra işlenmiş gıdalar ve paketli ürünler görme yetisinin kaybolmasına neden olabilir. Örnekler arasında kırmızı et, yağlı süt ürünleri ve kızarmış yiyecekler sayılabilir.

17 YAŞINDA GÖRME YETENEĞİNİ KAYBETTİ

Bir genç, ağırlıklı olarak işlenmiş gıdalardan oluşan bir diyet yedikten sonra kör oldu. Bristol'deki göz doktorları, 17 yaşındaki talihsiz çocuğu mercek altına aldı. İsmi açıklanmayan genç önce görme bozuklukları şikayetinde bulundu daha sonra ise görme yeteneğini tamamen kaybetti.

Okul sonrası beslenmesini patates kızartması, cips, beyaz ekmek, jambon ve sosis gibi tamamen sağlıksız yiyeceklerle yaptığı ortaya çıktı. Yapılan testler, çocukta ciddi vitamin eksiklikleri ve yetersiz beslenme hasarı olduğunu ortaya çıkardı.

İLK KEZ 14 YAŞINDA DOKTORA GİTTİ

İlk kez kendini yorgun ve bitkin hissettiği için doktora giden çocuğa o dönemde B12 eksikliği teşhisi konuldu. Doktorların tavsiyesine uyulmadığı için üç yıl sonra ilerleyici görme kaybı nedeniyle Bristol Göz Hastanesine kaldırıldı.



