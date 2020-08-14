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  4. 17 yaşındaki Duygu, erkek arkadaşının evinde hayatını kaybetmişti! Cinayet şüphesiyle gözaltında

17 yaşındaki Duygu, erkek arkadaşının evinde hayatını kaybetmişti! Cinayet şüphesiyle gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2020 21:11 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu D. olayında yürütülen soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Mehmet K., Gaziantep Adliyesine getirildi. Şüphelinin, adliyeye girişi sırasında gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakması dikkat çekti. Mehmet K.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, olay anını görmediğini söylediği öğrenildi.

17 yaşındaki Duygu, erkek arkadaşının evinde hayatını kaybetmişti! Cinayet şüphesiyle gözaltında

Olay, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 4'üncü kattaki evin balkonuna çıkan Duygu D. (17) henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası, genç kızın Mehmet K. tarafından itildiği iddiaları üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesine getirildi. Adliyeye getirilen cinayet şüphelisinin, gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakması ise dikkat çekti.

'OLAY ANINI GÖRMEDİM'

Mehmet K.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, olay anını görmediğini söylediği öğrenildi.

Hayatını kaybeden genç kızın cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tutuluyor.

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