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  4. 17 yaşındaki Merve Ağırbaş'ın balkondan düşme anı kamerada

17 yaşındaki Merve Ağırbaş'ın balkondan düşme anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2020 14:46 | Son Güncelleme

Bingöl'de, balkonun camlarını silerken, dengesini kaybedip, 4’üncü kattan düşen Merve Ağırbaş (17) ağır yaralandı. Merve'nin düşme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

17 yaşındaki Merve Ağırbaş'ın balkondan düşme anı kamerada

Olay, sabah saatlerinde, Selahaddin Eyyübi Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Ailesiyle 4'üncü katta oturan Merve Ağırbaş, balkonun camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek, zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Merve'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

17 yaşındaki Merve'nin balkondan düşme anı kamerada

Acil serviste tedaviye alınan genç kızın sağlık durumunun kritik olduğu ve Elazığ Fırat Üniversitesi Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Merve Ağırbaş'ın balkondan düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA

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