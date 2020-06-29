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17 yaşındaki Ömer, YKS'den çıktı intihar etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 22:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına katıldıktan sonra evine gelen Ömer A. (17), tabancayla kendisini vurarak yaşamına son verdi.

17 yaşındaki Ömer, YKS'den çıktı intihar etti!

Olay dün, Kulp ilçesinde meydana geldi. İlçede yaşayan Ömer A., YKS'nin ikinci oturumu olan AYT’ye katıldıktan sonra evine döndü. Mahallede arkadaşlarıyla karşılaşan, Ömer A., yorgun olduğunu ve eve gideceğini söyledi.

POLİS EKİPLERİ ÖMER'İN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Odasına geçen genç, kime ait olduğu öğrenilemeyen ve evde bulunan tabancayla kendisini vurdu. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri, evde Ömer A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ömer A'nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Ömer A'nın bu sabah toprağa verildiği öğrenilirken, intiharıyla ilgili araştırma sürüyor. (DHA)

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