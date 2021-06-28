HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 17 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız Karadeniz’de boğuldu

17 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız Karadeniz’de boğuldu

28.06.2021 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesine ablasının yanına tatil için gelen ve girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Moldova uyruklu 17 yaşındaki Adriana Lana isimli genç kız hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

17 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız Karadeniz’de boğuldu

Olay, Karasu ilçesi Denizköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu’da yaşayan ablasının yanına tatil için gelen Moldova uyruklu 17 yaşındaki Adriana Lana, ailesi ile birlikte denize gitti.

BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDU

Suya giren genç kız bir anda gözden kayboldu. Ailenin haber vermesi üzerine bölgeye cankurtaran ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 25 dakika suyun altında kaldığı öğrenilen genç kız, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatıManuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı
PARTNER"Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım""Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım"
Göbeklitepe yakınlarında heyecanlandıran keşifGöbeklitepe yakınlarında heyecanlandıran keşif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Bizimkiler dizisinin Cemil'i tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner vefat etti

Bizimkiler dizisinin Cemil'i tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner vefat etti

3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı gördü! "Hasta bile olmadım"

3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı gördü! "Hasta bile olmadım"

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

Duyurdular! Dünya devine gidiyor

Duyurdular! Dünya devine gidiyor

27 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

27 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.