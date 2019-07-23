17 yıl sonra gelen nakil ile hayata tutundu

Ankara'da böbrek yetmezliği nedeniyle 17 yıl haftanın 3 günü diyalize giren Cafer Karakaş (48), umudunu yitirdiği anda gerçekleşen böbrek nakli ile yeniden hayata sarıldı. Trafik kazasında yaşamını yitiren gencin böbreği nakledilen Karakaş, "Bunca senenin ardından artık böbreğin bulunacağına dair umudum kalmamıştı. Hayatın böyle devam edeceğini düşündüm. Umudum bittiği anda tekrar yeşerdi" dedi. Evli ve 2 çocuk babası Cafer Karakaş'a, 2002 yılında gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 17 yıl haftanın 3 günü diyalize girerek yaşamını sürdüren Karakaş, bu sırada uygun donörün bulunmasını bekledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışırken, bir taraftan da hastalıkla mücadele eden Karakaş, nakil için umudunu kaybedince, 3 ay önce emekli oldu. Karakaş'a, emekli olduktan 2 ay sonra trafik kazasında yaşamını yitiren M.T. adlı gencin böbreği nakledildi. Karakaş, Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla gerçekleştirilen naklin ardından sağlığına kavuştu. 'UMUDUM KALMAMIŞTI' Hastanede tedavisi devam eden Cafer Karakaş, 2002 yılından bu yana diyalize girdiğini, 17 yıl nakil için beklediğini söyledi. Önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduklarını; ancak uygun böbrek bulunamadığını anlatan Karakaş, "Çok zor yıllar geçirdim. Eve gelince hemen yatmak istiyordum. Sonra baktım ki bu şekilde çalışamıyorum, böbrek de bulunamıyor, emekli oldum, 2 ay sonra da nakil oldum. Bunca senenin ardından zaten artık böbreğin bulunacağına dair benim umudum kalmamıştı. Hayatın böyle devam edeceğini düşündüm. Umudum bittiği anda tekrar yeşerdi, bu çok güzel bir şey. Şimdi gayet iyiyim. Kontrollerim devam ediyor. Böbreği nakledilen kişinin kazada yaşamını yitirdiğini öğrendim. Aileye başsağlığı, sabır diliyorum, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. 'EŞİMİN ERTESİ GÜN ÖLECEĞİNİ SANIYORDUM' Şehri Karakaş (38) ise evlendikten hemen sonra eşinin hasta olduğunu öğrendiklerini söyleyerek, "Yeni evliydik, ilk hastalığı duyduğumuzda çok yıkıcı olmuştu. Eşimin 2 günde bir diyalize girmesi gerektiği için eve geldiği zaman yorgun geliyordu ve bunun stresi bizlere oluyordu. Evimizde bir neşemiz yoktu. Bir yere gitmek istesek eşim gelemiyordu, çocuklarım ve ben o ortamda yalnız kalıyorduk. Ben eşimin ertesi gün öleceğini sanıyordum. Açıkçası hep onun acısıyla yaşıyordum. Ama bir süre sonra onunla yaşamayı öğreniyorsunuz, bunu hayat size öğretiyor. Bir ümidimiz kalmamıştı. Biz bununla yaşamaya alışmıştık. Bu bizi hayatın tüm alanında etkiledi. İlk 'böbrek bulundu' telefonunu aldığımda, 'olabilir mi' diye düşündük, inanamadık. Şimdi hala inanamıyoruz. Şimdi kontrollerimiz devam ediyor. İnşallah çok daha iyi olacağız" dedi. Ankara Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlu Uzmanı Erkan Ölçücüoğlu, Cafer Karakaş'ın başarılı bir operasyon geçirdiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Organ bekleme sırası ülkemizde her geçen gün artıyor. Bu duyarlılığı arttırmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

