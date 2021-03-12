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  4. 18 ay boyunca uğraştılar! İşte kar tanesinin en net fotoğrafı

18 ay boyunca uğraştılar! İşte kar tanesinin en net fotoğrafı

12.03.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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18 ay boyunca uğraştılar! İşte kar tanesinin en net fotoğrafı

Bugüne kadar görüntülenmiş en net kar taneleri fotoğrafını Kenneth G. Libbrecht ve Nathan P. Myhrvold'un çalışması ortaya çıkardı. Nefes kesen fotoğraflar 18 aylık bir çabanın sonucunda oluştu.

Kar tanelerinin oluşturduğu şekiller ve onların görüntülenmesi uzun yıllardır ilgi çeken bir konu. Bu konuyla ilgili en kapsamlı çalışmalardan birine California Teknoloji Enstitüsü’nde fizik alanında çalışan Prof. Dr. Kenneth G. Libbrecht ve eski bir Microsoft yöneticisi olan Nathan P. Myhrvold imza attı.

Bruce Müzesi’nde online bir konferansa katılan Libbrecht, “Bir kar tanesi nasıl oluşur? Bu yapılar nasıl görünür? Ya da benim söylemeyi sevdiğim gibi, yoktan mı var olur?” sorusunu sordu.

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Dr. Libbrecht kar tanelerinin oluşumunu, “Su basit bir molekül yapısına sahip. İki hidrojen ve bir oksijen atomu. Hava sıcaklığı 0 derecenin altına düştüğünde, moleküller bir araya gelir ve donma gerçekleşir. Bir buluttan doğan kar tanesi, su damlasından buz kristaline dönüşür. Su molekülünün şekli nedeniyle kar taneleri altıgen şeklindedir” şeklinde açıklıyor.

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Nathan P. Myhrvold, Microsoft’taki işinden ayrıldıktan sonra paleontoloji, gastronomi ve astronomiyle ilgilenmeye başlamış. Asıl uzmanlığı fotoğrafçılık olan Myhrvold’un yolu Dr. Libbrecht ile 2018’in bahar aylarında kesişti. Kar tanelerini fotoğraflama fikri ortaya çıktığında Myhrvold, kış geldiğinde bunu hayata geçireceklerini düşündü.

Ancak pek çok projesinde olduğu gibi bu Myhrvold’un planladığı kadar basit olmadı. “Düşündüğümden daha karmaşık bir hal aldı” diyen Myhrvold’un kar tanelerini fotoğraflamak için gerekli sistemi oluşturması 18 ay sürdü.

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En iyi dijital sensörleri kullanmak isteyen Myhrvold, Şubat 2020’de artık hazırdı. Bir kayak tesisinde, belki Aspen ya da Vail’de bu fotoğrafları çekebileceklerini düşünüyordu. Ancak söz konusu yerler bu fotoğrafları çekebilmek için yeterince soğuk değildi.

Güzel kar taneleri bulabilmek için Myhrvold ve birkaç asistanı çok daha kuzeye gitti. Alaska’da Fairbanks’e, Kanada’da Yellowknife ve Timmins’e ulaştılar. Corona virüsünün pandemi olarak ilan edildiği Mart 2020’de Myhrvold, en yüksek çözünürlüklü kar taneleri olarak adlandırdığı fotoğrafları çekmeyi başardı.

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