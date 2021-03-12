18 ay boyunca uğraştılar! İşte kar tanesinin en net fotoğrafı

Kar tanelerinin oluşturduğu şekiller ve onların görüntülenmesi uzun yıllardır ilgi çeken bir konu. Bu konuyla ilgili en kapsamlı çalışmalardan birine California Teknoloji Enstitüsü’nde fizik alanında çalışan Prof. Dr. Kenneth G. Libbrecht ve eski bir Microsoft yöneticisi olan Nathan P. Myhrvold imza attı.

Bruce Müzesi’nde online bir konferansa katılan Libbrecht, “Bir kar tanesi nasıl oluşur? Bu yapılar nasıl görünür? Ya da benim söylemeyi sevdiğim gibi, yoktan mı var olur?” sorusunu sordu.

Dr. Libbrecht kar tanelerinin oluşumunu, “Su basit bir molekül yapısına sahip. İki hidrojen ve bir oksijen atomu. Hava sıcaklığı 0 derecenin altına düştüğünde, moleküller bir araya gelir ve donma gerçekleşir. Bir buluttan doğan kar tanesi, su damlasından buz kristaline dönüşür. Su molekülünün şekli nedeniyle kar taneleri altıgen şeklindedir” şeklinde açıklıyor.

Nathan P. Myhrvold, Microsoft’taki işinden ayrıldıktan sonra paleontoloji, gastronomi ve astronomiyle ilgilenmeye başlamış. Asıl uzmanlığı fotoğrafçılık olan Myhrvold’un yolu Dr. Libbrecht ile 2018’in bahar aylarında kesişti. Kar tanelerini fotoğraflama fikri ortaya çıktığında Myhrvold, kış geldiğinde bunu hayata geçireceklerini düşündü.