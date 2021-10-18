18 Ekim – 24 Ekim haftalık burç yorumları: Bireysellik ve ego ön planda olacak!

18 Ekim – 24 Ekim haftalık burç yorumlarına göre, 20 Ekim günü saat 17.56’da Koç burcunun 27 derecesinde bir dolunay yaşanacak. An haritasında yükselen de yine aynı derecede bulunacak. Bu sebeple önümüzdeki süreçte Koç burcunun konuları oldukça ön planda olacak. Bu hafta fazlaca liderlik ve bireysel hareket etmek istediğimiz bir döneme girmiş olacağız. Daha çok kendimizi ve egomuzu önemseyebiliriz. Koç burcu bu hafta yüzleşmeler yaşarken, Akrep burçları kardeşler ve komşularla gerilime dikkat etmeli. Peki 18 Ekim – 24 Ekim haftası burçları neler bekliyor?

Ay haftanın ilk günü, Balık burcunda seyahat ediyor. Günün diğer yarısında ise boşlukta olacak.

KOÇ BURCU YORUMU

Bu haftaya Çarşamba günü gerçekleşecek olan Koç Burcundaki Dolunay damgasını vuracak. Bu Dolunay sizin burcunuzda olacağı için süreçten en çok etkilenen burçlardan biri olacaksınız. Hafta içerisinde bir süredir içinizde tuttuklarınızı artık ortaya koyacak, yüzleşmeler yaşayacak, iş veya özel hayatınızdaki bir düzeni kırmak ve bambaşka bir duruma geçmek için fitili ateşleyeceksiniz. Geçici değişimler yaşamayacağınız, atacağınız adımların dönüştürücü ve kalıcı izleri olacağı bir dönemdesiniz. Merkür, Cuma gününe dek durağan pozisyonda olacağı için ilişkilerinizde fevri kararlar almaktan, pişman olacağınız sözleri sarf etmekten kaçınmalısınız. Cuma gününden itibaren ise karmaşık durumlar yoluna girmeye, gerginliğin dağılmaya başlayacağı bir süreçte olacaksınız. Kardeşlerle ilişkilerde özellikle daha hassas olma zamanı. Öfkenize yenilerek hareket etmeyin. İşinize yaramayan, anlamı olmayan durumları bırakmaya ve özgürleşmeye odaklanın.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Hafta içerisinde hayatınızda eksikliğini hissettiğiniz konulara yönelebilir, sizi tatmin edecek işler, ilişkiler arayışına girebilirsiniz. Yalnızlık hissi, yalnız kalma isteği, konfor alanına çekilme, okuma ve araştırma eğilimi artacaktır. Bazılarınız için sağlıkla ilgili problemin ortadan kaldırılması için hastane ziyaretleri ve tedaviler gündemde olacaktır. Ruhsal anlamda dalgalanmalar yaşadığınız takdirde psikolojik destekler almak da bugünlerde oldukça fayda sağlar. Özellikle haftanın ilk yarısında hakim olan gergin ve yüksek enerjilerin görünmez kazalar ve aksiliklere açık olduğunu bilmeli. Ektiklerinizin sonuçlarını görebileceğiniz günlerdesiniz. Bu hafta yasal ve adli süreçler, cezalar ve yaptırımlar gündeme gelebilir. Manipülatif durumlara dikkat etmeli, özel hayatınızı herkesle paylaşmamalısınız. Eğitim ve yurtdışı, uzaklar ve seyahatlerle ilgili konularda ise bir zoru başarabilir, imkansız görünen bir durumda şans yakalayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Hafta içerisinde sosyal çevrenizde bir yenilik hakim olacaktır. Yeni insanlarla tanışacağınız, yeni ortamlar içerisinde olacağınız bir dönemdesiniz. Bugünlerde bencillik ve ego problemlerine açık enerjiler hakim olacak. Daha bireysel ilerleyebilir, daha özgür olma isteğinde ve yeni bir heyecan içine girme arzusunda olabilirsiniz. Size yük veren, sıkıntı haline gelen konularla ilgili yüzleşmeler, bitişler yaşanabilir. Aşk veya arkadaşlık ilişkilerinizde ikili durumlar karşınıza gelebilir. Haftanın ilk yarısında bazı konularda bir iç yüzleşme yaşayabilirsiniz. Bu haftanın enerjilerini en sağlıklı şekilde yönetmenin yolu bir korkunuzu aşmaya çalışmak, bir konuda akılcı bir cesaret içine girmek olacaktır. Finansal krizlere karşı büyük risk içeren girişimlerden ve yüklü borçlanmalardan uzak durun. Cuma gününden itibaren son bir aydır tıkanan, yavaşlayan durumlarınız çözülecektir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta Çarşamba günü Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Hafta içerisinde geleceğe yönelik kararlar alabilir, kendinize geleceğinizle ilgili bir yön belirleyebilir ve çoğunlukla yeni kararlar, yeni planlar içinde olabilirsiniz. Dağınık enerjinizin toparlanmaya başlayacağı bir süreç geliyor. Yakın ilişkilerinizde köklü değişimler yaşanabilir. Yüzleşme durumları içine girebilirsiniz. Bazı ilişkilerinizde artık dengeler eskisi gibi olmayacaktır. Pek çok deneyimin sizde ve hayatınızda kalıcı izler bırakacağı bir süreçtesiniz. Kıskançlık, kontrol çabası ve inatlaşma gibi karanlık duygular bu hafta gerilimi tetikleyebilir. Cuma gününe dek değişken ve gel gitli olan ruh haliniz, düşünceleriniz ve günlük yaşamınız; Cumadan itibaren rutine giriyor ve dengeye kavuşuyor. Taşınma konularına dair aksamış veya belirsiz bir durum içinde olanlar için Merkür retrosunun Cuma günü bitişiyle ilerleyen, netleşen bir süreç başlayacaktır. Cuma gününe dek kendinizi doldurmaktan kaçının. Kariyeriniz adına fırsat olabilecek teklifler karşınıza gelebilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Hafta içerisinde iş hayatınız ve yaşam düzeninizle ilgili risk içeren kararlar alabilirsiniz. İstifa, işten çıkarılma, pozisyon değişikliği veya hiç bilmediğiniz bir alanda işe başlama gibi konular karşınıza gelebilir. Çoğunlukla bu dönemde bir süredir düşündüğünüz, gündeminizde olan mevzular hayatınızda gözle görünür hale gelecektir. Bu yüzden bugünlerdeki deneyimleriniz geçmişi olan konular üzerinden gelecektir. Hafta içerisinde disipline olmanız gereken koşullar içinde olabilirsiniz. Fakat şartlar sebebiyle planlarınız zaman zaman değişebilir. Finansal konularda son bir aydır süren karmaşa veya belirsizliğiniz Cuma gününden itibaren son buluyor. Merkür retrosunun Cuma günü bitişiyle duygularınızda ve isteklerinizde de netleşirken ilişkilerinizde daha net tavırlar sergileyebileceksiniz. Eğitim ve yolculuklarla ilgili yapılması gereken işler, evraklarla ilgili düzenlemeler, zorunlu görevler ön planda olabilir. Diş, cilt, kemikler ve saçlarla ilgili konularda daha titiz ve özenli olun.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Hafta içerisinde hayatınızın bir alanında yeniliğe dair bir konu ortaya çıkabilir. Fakat yenilik bugünlerde bir risk almayı veya bir korkunuzu aşmayı gerektirebilir, getirebilir. Kendinizi ve kapasitenizi bilerek alacağınız riskler özellikle maddi konularda bir başarı getirebilir, kendinizi aşmanızı sağlayabilir. Haftanın ilk yarısındaki gergin ve yüksek enerjilerde bencilliğe düşmeniz, insanları ve koşulları yönetme çabanız bugünlerde ilişkilerinizi zedeleyebilir, dikkat edin. Cuma günü Merkür retrosu sonlanırken son bir aydır yaşam akışınızdaki dengesizlik ve belirsizlikler sonlanmaya başlayacaktır. Cuma gününden itibaren ilişkilerde istediğinizi elde etme, maddi konularda ise kazanç ve birikim sağlama noktasında önünüzün açılacağı bir dönem başlayacak. Hafta içerisinde çocuklarınızdan zaman zaman öfkeli, fevri tavırlar görebilirsiniz. Ayrıca çocuklarınız için üşütme, ateşli hastalıklar ve yaralanma gibi kısa süreli yükselen rahatsızlıklara karşı dikkat etmelisiniz. Aşk ilişkilerinizde tutkular, takıntılar ve zaaflar ön planda olabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta Çarşamba günü Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Hafta içerisinde karşınızdaki kişilerin tavırları, söylemleri ve düşünceleri sizin ilerleyişinizi ve yönünüzü belirleyebilir. Süregelen bazı ilişkilerinizde yüzleşme, netleşme ve kalıcı kararlar alma zamanı olacak. Enerjilerin daha gergin olabileceği, fevrilik ve patavatsızlıklara dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz. Bazı ilişkilerinizde ya sorunları çözmeniz ya da ilişkiyi sorunlarından dolayı bitirmeniz gerektiğini hissedebilirsiniz. Dolunayın yüksek enerjileriyle gizli ilişkiler, gizli kıskançlıklar ve saklı duygular ortaya çıkabilir. Son bir aydır sizin burcunuzda geri giden Merkür'ün etkileriyle bir süredir dış görüntünüzle ilgili kafa yorduğunuz şeyler varsa Cuma gününden itibaren karar verebilir, hizmetler alabilirsiniz. Özellikle Cuma ve Cumartesi günlerinde hafiflemiş, özgürleşmiş ve üzerinizden bir yük kalkmış gibi hissedebilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili net kararları daha sağlıklı bir duygu ve zihin ile alabilirsiniz. Aile yatırımları ve taşınmaz mallarla ilgili işlerde daha araştırmacı ve akılcı ilerlemelisiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta Çarşamba günü Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Hafta içerisinde mevcut düzeninizi değiştirecek deneyimler içerisinde olacaksınız. Kardeşler ve komşularla gerilimlere dikkat. İş ve özel hayatınızda mümkün olduğunca duygularınızı yönetmeli ve objektif davranmalısınız. Ya hep ya hiç durumlarına gitmeyin. İnsanları aşırı sahiplenme ve aşırı dışlama-kötüleme gibi uç hallere kaçmayın. Aklınızdan geçenlerin enerjisi güçleneceği için olumlamalar yapmak için harika bir zaman. Dedikodu ve korku cümlelerinden kaçının. İş hayatınız ve sorumluluklarınızla ilgili stresli bir süreç içinde kalabilirsiniz. Bir risk almak, bir düzeni yıkmak ve yeni bir sistem inşa etmekle ilgilenebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla Cuma gününe dek uzlaşma zorluğu yaşanabilir. Çalışanlarınız ve altınızdaki insanların görev dağılımıyla ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Cuma günü Merkür retrosu bitiyor. Yeni rutinler belirlemek, yeni sorumluluklar almak ve diyet, spor başlangıçları yapmak için daha uygun koşullar başlıyor.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Hafta içerisinde çocuklarınız için mücadele ve efor, harcama ve finansal planlamalar gündemde olabilir. Zorunlu harcamalar ve finansal kaygılar sizi maddi anlamda alternatif yollar aramaya götürebilir. Riskli yatırımlarla, borsa ve şans oyunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Aşırılıkların kaybettirebileceğini bilerek hareket etmelisiniz. Uzun vadeli yatırımlarınızdan kazanç elde edebilirsiniz. Sezgilerinizin güçleneceği ve olayların iç yüzünü, ilerleyişini ve bir adım sonrasını daha iyi görebileceğiniz, tahmin edebileceğiniz günlerdesiniz. İçinizden geçen sese kulak vermek bazı aydınlanmalar ve fark edişler yaşamanızı sağlayabilir. Özellikle haftanın ilk yarısında aşk ilişkilerinizde duygularınız daha çok uç noktalarda olabilir. Bir arkadaşlık ilişkinizden doğan yeni duygular ve flört başlangıcı olabilir. Finansal ortaklıklarınızda maddi paylaşımlara dair hesaplamalar yapabilirsiniz. Zorunlu ödemeler, vergiler ve yasal süreçlerle ilgili konularda bu hafta daha titiz olun.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Hafta içerisinde acelecilik, öfke kontrol sorunları, duygusal çıkışlar, kesip atma eğilimi ve dürtüselliğe dikkat etmeniz gereken zamanlar olacak. Aile ilişkilerinde, ev halkıyla iletişimde anlaşmazlıkları bir kavgaya ve mücadeleye çevirmemeye dikkat edin. Bu süreçte bastırdığınız her durum daha fazla dışa çıkmak isteyeceği için rüyalarınız ve uyku düzeniniz dönemin enerjilerinden etkilenebilir. Aynı zamanda yakın ilişkilerinizde sorunları kriz noktasına gelmeden çözümlemeye çalışın ki Dolunayın yüksek enerjisi ile patlama noktasına gelinmesin. Cuma günü Merkür retrosu bitiyor. Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren özellikle zihinsel olarak rahatladığınız bir döneme gireceksiniz. Cuma ve Cumartesi günlerinde ilerlemeyen işlerinizin yoluna girdiğini görebilirsiniz. İş hayatı, eğitim ve başvurularla ilgili beklediğiniz bir haber gelebilir. Hayatınızda iz bırakacak bitiş ve başlangıçlara doğru gidiyorsunuz. Kendinize engel yaratmadığınızdan emin olun, önyargılardan uzaklaşın.

KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta Çarşamba günü Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Hafta içerisinde yasal süreçlerinizde stresli bir durumla mücadele etmeniz gerekebilir. Zorunluluklar, kısıtlanma hali, yasal süreçler ve prosedürler bugünlerdeki hedeflerinize ulaşmada engelleyici veya bekletici durumda çalışabilir. Kısıtlandığınızı ve baskılandığınızı hissettiğiniz her durum bu dönemde sizi daha kırıcı veya fevri yapabilir. İletişiminize özen gösterin. Bencillikle hareket etmek ile önce kendi lehinizi düşünmek arasındaki dengeyi kaçırmayın. Kardeşlerle zıtlaşma yerine iş birliği içinde olmalı, kazan-kazan durumu yaratmalısınız. Bu hafta önyargınızı kırabilecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kendi zihninizde kendinize koyduğunuz engellerin farkına varabilir ve bir değişim sürecine girebilirsiniz. Araçlarla ilgili alım-satım araştırmaları, konuşmaları içinde olabilirsiniz. Düşüncelerinizin rüyalarınıza daha çok yansıyacağı günlerdesiniz. Cuma günü Merkürün retro hareketinin bitişiyle özellikle aşk hayatınızda, eğitim ve davalarla ilgili konularda rahatlama ve hızlanan bir süreç başlayacak.

BALIK BURCU YORUMU

Bu hafta Çarşamba günü Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Hafta içerisinde finansal konularda bir tamamlanma sağlayabilirsiniz. Borç ödeme, borcunuzu kapatma, bir satın alım yapma ve istediğiniz bir şeye ulaşarak rahatlama durumları olacaktır. Aynı zamanda bugünlerde bazı isteklerinizden de vazgeçeceksiniz. Zira artık neyi isteyip neyi istemediğinize karar vermeye başlıyorsunuz. İş hayatı ve sosyal hayattan arkadaşlıklarda gergin enerjiler tekrar çalışabilir, dikkat etmelisiniz. Kibir duygusuna dair düşünce ve tavırlarınızı fark ettiğiniz noktada törpüleyin. Zira bu hafta kişisel gelişiminiz adına atacağınız her adım bolluk ve bereketle hayatınıza geri dönecektir. Bazılarınız için hayatın bir alanında geleceği sorgulama, geleceğe dair kaygı duyma, zaman zaman ümidin kırılması gibi durumlar çalışabilir. Fakat Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren Merkür retrosunun bitişiyle bu düşüncelerin sizden uzaklaştığını, ileriye bakmaya başladığınızı görebilirsiniz. Retronun bitişi miras, nafaka ve tazminat gibi konularda aksayan süreçlerinizin ilerleyişine işaret edebilir.



