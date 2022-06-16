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18 Haziran Cumartesi otobüsler ücretsiz mi? YKS günü toplu ulaşım bedava mı, İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ücretsiz mi hizmet verecek?

16.06.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Haziran Cumartesi otobüsler ücretsiz mi? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sebebiyle otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur gibi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığı hem megakent İstanbul'da hem de başkent Ankara'da yaşayan öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki YKS günü toplu ulaşım bedava mı, İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ücretsiz mi hizmet verecek? İşte ayrıntılar...

18 Haziran Cumartesi otobüsler ücretsiz mi? YKS günü toplu ulaşım bedava mı, İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ücretsiz mi hizmet verecek?

18 Haziran Cumartesi otobüsler ücretsiz mi? YKS için geri sayım sürüyor. 18-19 Haziran’da yapılacak olan sınavlar öncesi öğrenciler, veli ve öğretmenler; otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur gibi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını öğrenmek için internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki YKS günü toplu ulaşım bedava mı, İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ücretsiz mi hizmet verecek? YKS günü olan 18-19 Haziran için yapılan toplu taşıma açıklaması ve ayrıntılar haberimizde...

18 HAZİRAN CUMARTESİ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

18 Haziran Cumartesi YKS nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi hafta sonu öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri için EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik hizmetlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu.

YKS GÜNÜ TOPLU ULAŞIM BEDAVA MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunulmamış olsa da megakent İstanbul'da merkezi sınavlarda toplu taşımaların ücretsiz olduğu biliniyor. Resmi açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2022?

YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

YKS sınav giriş belgelerine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

https://ais.osym.gov.tr/

YKS'NİN TYT, AYT, YDT OTURUMLARI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?


YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı, 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecek.

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavı, 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı sınav 180 dakika sürecek.

YKS'nin son oturumu olarak yapılacak YDT sınavı ise saat 15.45'te başlayacak. ÖSYM tarafından açıklanan bilgiye göre sınav 120 dakika sürecek.

YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

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metrobüs İstanbul YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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