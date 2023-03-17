18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? 18 Mart Cumartesi günü yarım gün mü? İşte özel sektörde çalışma durumu!

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için geri sayım sürüyor. Bu yıl Cumartesi gününe denk gelen 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil takviminde yer almıyor. 18 Mart resmi tatil değildir.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi, okullarda ve bazı resmi kurum ve kuruluşlarda, özel olarak hazırlanmış olan törenlerle beraber kutlanıyor. Ancak belirlenen resmi tatil günleri arasında yer almıyor.

18 MART CUMARTESİ YARIM GÜN MÜ?

18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil değildir. Dolayısıyla 18 Mart'ta yarım gün mesai çalışması olmayacak.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi:

I. Dünya Savaşı esnasında 1914-1916 seneleri arasında gerçekleşen Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Muharebeleri, Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf Devletleri arasında gerçekleşmiştir.

İtilaf Devletleri, Osmanlı’nın başkenti İstanbul’u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek amacı ile Rusya ile güveli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak için Çanakkale Boğazı’nı seçmiştir. Ancak Türk askeri büyük mücadele vermiş ve savaş İtilaf Devletleri’nin mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır.

Savaş sırasında iki taraf da büyük kayıplar vermiştir. Ancak bu zafer, Türk milleti için büyük bir önem taşımaktadır. I.Dünya Savaşı kaybedilmiş olsa da kazanılan Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk’ün adını zaferle duyurmasına sebep olmuştur.

Aynı zamanda 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkmış olduğu Kurtuluş Savaşı’nın ve milli mücadelenin önünü açmıştır. Bununla beraber Çanakkale Zaferi, Türk ulusunun bağımsızlık ve milli mücadele sembolü de olmuştur.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN KAÇINCI YILDÖNÜMÜ?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün bu yıl 108. yıl dönümüdür.

