HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? 18 Mart Cumartesi günü yarım gün mü? İşte özel sektörde çalışma durumu!

18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? 18 Mart Cumartesi günü yarım gün mü? İşte özel sektörde çalışma durumu!

17.03.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarihi başarısı olan 18 Mart Çanakkale Zaferi için geri sayım sürerken birçok kişi de arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bu anlamlı gün, bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Peki, 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? 18 Mart Cumartesi günü yarım gün mü? İşte özel sektörde çalışma durumu...

18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? 18 Mart Cumartesi günü yarım gün mü? İşte özel sektörde çalışma durumu!

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için geri sayım sürüyor. Bu yıl Cumartesi gününe denk gelen 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil takviminde yer almıyor. 18 Mart resmi tatil değildir.

01

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi, okullarda ve bazı resmi kurum ve kuruluşlarda, özel olarak hazırlanmış olan törenlerle beraber kutlanıyor. Ancak belirlenen resmi tatil günleri arasında yer almıyor.

18 MART CUMARTESİ YARIM GÜN MÜ?

18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil değildir. Dolayısıyla 18 Mart'ta yarım gün mesai çalışması olmayacak.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

02

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi:

I. Dünya Savaşı esnasında 1914-1916 seneleri arasında gerçekleşen Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Muharebeleri, Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf Devletleri arasında gerçekleşmiştir.

İtilaf Devletleri, Osmanlı’nın başkenti İstanbul’u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek amacı ile Rusya ile güveli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak için Çanakkale Boğazı’nı seçmiştir. Ancak Türk askeri büyük mücadele vermiş ve savaş İtilaf Devletleri’nin mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır.

Savaş sırasında iki taraf da büyük kayıplar vermiştir. Ancak bu zafer, Türk milleti için büyük bir önem taşımaktadır. I.Dünya Savaşı kaybedilmiş olsa da kazanılan Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk’ün adını zaferle duyurmasına sebep olmuştur.

Aynı zamanda 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkmış olduğu Kurtuluş Savaşı’nın ve milli mücadelenin önünü açmıştır. Bununla beraber Çanakkale Zaferi, Türk ulusunun bağımsızlık ve milli mücadele sembolü de olmuştur.

03

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN KAÇINCI YILDÖNÜMÜ?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün bu yıl 108. yıl dönümüdür.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YSK'dan seyyar sandık kararı! Son başvuru tarihi...YSK'dan seyyar sandık kararı! Son başvuru tarihi...
İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!
Evine girdiğinde gözlerine inanamadı!Evine girdiğinde gözlerine inanamadı!
Anahtar Kelimeler:
18 mart çanakkale zaferi 18 mart resmi tatil mi

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta skandal gece! Sahaya atlayan taraftar rakibin burnunu kırdı... "Tiksiniyorum"

Sivas'ta skandal gece! Sahaya atlayan taraftar rakibin burnunu kırdı... "Tiksiniyorum"

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

Rusya'nın korktuğu sonunda oldu! Art arda patlamalar meydana geldi

Rusya'nın korktuğu sonunda oldu! Art arda patlamalar meydana geldi

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!

700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!

Togg hızlı başladı! "İlk 4 saatte..."

Togg hızlı başladı! "İlk 4 saatte..."

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.