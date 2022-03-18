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18 Mart Cuma deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

18.03.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Mart Cuma deprem listesi haftanın beşinci gününde yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Erzincan, Manisa ve Akdeniz'de sarsıntı gerçekleşti. 18 Mart Cuma günü meydana depremlerin büyüklüğüne haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 18 Mart 2022 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

18 Mart Cuma deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

18 Mart Cuma günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Erzincan, Manisa gibi illerimizde sarsıntı meydana geldi. 18 Mart Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 18 Mart 2022 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

18 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.18 01:31:54 36.8333 27.9867 5.4 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.18 01:13:01 39.8682 39.0423 7.2 -.- 2.6 -.- YENIKOY-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2022.03.18 01:05:56 39.1515 27.7822 8.6 -.- 2.3 -.- SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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deprem kandilli rasathanesi
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