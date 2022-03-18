18 Mart elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 18 Mart 2022 Cuma

18 Mart Cuma günü için İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını güncel olarak paylaşmayı sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre; Sultangazi, Şişli ve Silivri gibi çok sayıda ilçe ve noktada elektrik kesintisi olacak. Peki 18 Mart Cuma günü için vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 18 Mart 2022 Cuma Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile ilgili ayrıntılara haberimizde ulaşabilirsiniz..

18 MART ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 18 Mart 2022 Cuma günü için arıza ve elektrik kesintileri duyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

18 MART İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

BAĞCILAR

NO: 13371048

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 885., 888., 889., 890., OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah 842., 863., 864., 865., 866., 867., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 18/03/2022 09:00:00 - 18/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13371047

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1986., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., FATİH, OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 228., 252/1., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 293., 294., 295., 296. ÇIKMAZ, GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 708., 711., 712., 714., 716., BAĞCILAR, GAZNELİLER, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah İSLAMBEY sk bölgelerinde 18/03/2022 09:00:00 - 18/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13222319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 18/03/2022 09:00:00 - 18/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13371049

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 806., 807., 809., 810., 812., 820., 821., 822., 823., 824., 825., 826., 827., 828., 829., 843., 853., 854., İSTANBUL sk bölgelerinde 18/03/2022 10:00:00 - 18/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13371046

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 656., 658., 660., BAĞCILAR sk / YENİGÜN mah 621., 639., 645., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 655., 656., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 464., 465., 472., 473., 474., 475., 477., 507., 508., 509., 513., BAĞCILAR, ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 18/03/2022 10:00:00 - 18/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 13388316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ELMALI 2, HASAN DOĞAN, NURETTİNPAŞA, YASEMİNLİ, ÇINARLI, İSMAİLPAŞA, ŞEHİT ÖĞR.A.NAFIZ ÖZBAĞRIAÇIK, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 18/03/2022 00:00:00 - 18/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13361337

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah BAĞDAT, ELMALI, ERGENEKON, HALİTPAŞA, MİTHATPAŞA, ORMAN, PİRİ REİS, SERİK, SÜLÜN, TOPTAŞI, YAPRAK 1, ZEMBİLCİ sk bölgelerinde 18/03/2022 00:00:00 - 18/03/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13389323

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah NEYZEN, NURETTİNPAŞA, RESSAM NAMIK İSMAİL, ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 18/03/2022 02:00:00 - 18/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13388326

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ALİ REŞAT PAŞA, AYVALI, HASAN DOĞAN, NEYZEN, NURETTİNPAŞA, RADYUM, TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, ÇINARLI, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 18/03/2022 02:00:00 - 18/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13361338

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah NEVAL sk / ÇOBANÇEŞME mah AHMET HAŞİM 1, AKARSU, ASLAN, BOZKURT, CAN, CANAN 1, CANIM, DR.SADIK AHMET, KILIÇ, KINALI, KOCATEPE 1, KUZU, MİTHATPAŞA, ORMAN, PİRİ REİS, SELMAN, SEYRANTEPE, SOFULAR, TAVŞAN, TAY, TİLKİ, ULUDAĞ, YILAN, YILDIZ 3, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 18/03/2022 03:00:00 - 18/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13485320

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah TEKİN sk bölgelerinde 18/03/2022 13:00:00 - 18/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13471344

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ALTAY , BİLGE 1, SELVİ , SÜLÜN, TOPTAŞI, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 18/03/2022 14:00:00 - 18/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 13440579İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah DANTELACI, EBUZİYA, FAHRİ KORUTÜRK, HAFIZ ÇIKMAZI, HALLAÇ HÜSEYİN, HAMAM, HATBOYU ÇIKIŞI, HÜSREVİYE, MUHASEBECİ, NİYAZİ BEY, REYHAN, İMREN, İSTANBUL sk bölgelerinde 18/03/2022 04:20:00 - 18/03/2022 06:20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13483316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 18/03/2022 14:30:00 - 18/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 13370753

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., BOĞAZKÖY, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sk bölgelerinde 18/03/2022 00:00:00 - 18/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13370755

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., 2., 3., AYÇİÇEĞİ, BOĞAZKÖY, KAMELYA sk bölgelerinde 18/03/2022 02:00:00 - 18/03/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13370756

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah sk bölgelerinde 18/03/2022 04:00:00 - 18/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13395316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah KUZU, ŞELALE sk bölgelerinde 18/03/2022 14:00:00 - 18/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 13290472

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ULUYOL sk bölgelerinde 18/03/2022 18:00:00 - 18/03/2022 22:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13330319

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -MURATPAŞA mah sk bölgelerinde 18/03/2022 20:00:00 - 18/03/2022 23:59:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 13440642

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah PAZARALTI sk bölgelerinde 18/03/2022 10:00:00 - 18/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 13440459

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 145., 150., 158., SEYİT ONBAŞI sk bölgelerinde 18/03/2022 10:00:00 - 18/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 13370788

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3019., 3021., 3023., 3025., 3116., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 18/03/2022 09:00:00 - 18/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13449316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 284., 287., OKURLAR sk / İNCİRTEPE mah 249., 252., 253., 279., 280., 281., 282., İNÖNÜ sk bölgelerinde 18/03/2022 09:00:00 - 18/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 13370750

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah FIRTINA, GAZİOSMANPAŞA, SELİN, SÜRMENELİLER, SÜRMENELİLER ÇIKMAZI sk / KARADOLAP mah 1.ŞENÇALAR ÇIKMAZI, 2.YASEMİN, 2.ZÜMRÜT, 2.ÇİĞDEM, 3.YILDIZ, 3.ŞAHİN, ARKA, ASMALI, ATLAS, AYDIN, AYÇİÇEK, BAHAR, DİREK, FİLİZ, GAZİOSMANPAŞA, GÜLİN, KIZILTUNÇ, KUDRET, KUMRU MERDİVEN, MARTI, NAMIK KEMAL, ORTAOKUL, SÜMBÜL, TANYERİ MERDİVEN, VARDAR, ÇEKİRDEK, ŞENÇALAR sk bölgelerinde 18/03/2022 09:30:00 - 18/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 13122748

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN KAHVECİ, BÂLİPAŞA, FEVZİPAŞA, FEYZULLAH EFENDİ, HALICILAR, MUHTAR HÜSNÜ, OKUMUŞ ADAM, SARIGÜZEL, VATANPERVER, ÇİFTE KUMRULAR sk / BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, HARİKZEDELER, ORDU, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk / EMİN SİNAN mah FEYZİYE MEKTEBİ, KADIRGA HAMAMI, KADIRGA LİMANI, KATİP SİNAN, NEVİYE, OKUL, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ sk / KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, ATATÜRK, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, FETHİBEY, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, MİMARBAŞI, SELİMPAŞA, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME, ÖMER YILMAZ, ŞEHZADEBAŞI, ŞİRVANİZADE sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah CİNCİ MEYDANI, DÖNÜŞ, KADIRGA LİMANI, KADIRGA MEYDANI, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN ÇIKMAZI, PİDECİ, ÖZBEKLER, ŞEHSUVARBEY sk / MESİHPAŞA mah AKSARAY, CEYLAN, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA, ORDU, SAİTEFENDİ, İHTİSAP AĞASI, ŞAİR HAŞMET sk / MUHSİNE HATUN mah ALİŞAN, BABAYİĞİT, BATUMLU, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, CEMRE, EVCİN, FINDIKKIRAN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, KANTARCI SÜLEYMAN, MOLATAŞI, MÜSTEŞAR, NİŞANCA HAMAMI, SAMSA, SEVGİ, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP, TELLİ ODALAR, TÜRKELİ, ÇİFTE GELİNLER, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah ARAYICI, ARAYICI ÇIKMAZI, ASMAKANDİL, ASMALIHAN, BAHÇELİKAHVE, BALİPAŞA YOKUŞU, BOSTAN, CİLAVCI, EMİN SİNAN HAMAMI, EMİN SİNAN HAMAMI ÇIKMAZI, ESİRCİ KEMALETTİN, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA FIRINI, HATTAT, KADIRGA LİMANI, KURBAN, MUTRİP, MÜHENDİS MEKTEBİ, MÜSELLİM, NEVİYE, PEŞ bölgelerinde 18/03/2022 02:00:00 - 18/03/2022 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13122749

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN KAHVECİ, BÂLİPAŞA, FEVZİPAŞA, FEYZULLAH EFENDİ, HALICILAR, MUHTAR HÜSNÜ, OKUMUŞ ADAM, SARIGÜZEL, VATANPERVER, ÇİFTE KUMRULAR sk / BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, HARİKZEDELER, ORDU, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk / EMİN SİNAN mah FEYZİYE MEKTEBİ, KADIRGA HAMAMI, KADIRGA LİMANI, KATİP SİNAN, NEVİYE, OKUL, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ sk / KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, ATATÜRK, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, FETHİBEY, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, MİMARBAŞI, SELİMPAŞA, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME, ÖMER YILMAZ, ŞEHZADEBAŞI, ŞİRVANİZADE sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah CİNCİ MEYDANI, DÖNÜŞ, KADIRGA LİMANI, KADIRGA MEYDANI, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN ÇIKMAZI, PİDECİ, ÖZBEKLER, ŞEHSUVARBEY sk / MESİHPAŞA mah AKSARAY, CEYLAN, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA, ORDU, SAİTEFENDİ, İHTİSAP AĞASI, ŞAİR HAŞMET sk / MUHSİNE HATUN mah ALİŞAN, BABAYİĞİT, BATUMLU, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, CEMRE, EVCİN, FINDIKKIRAN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, KANTARCI SÜLEYMAN, MOLATAŞI, MÜSTEŞAR, NİŞANCA HAMAMI, SAMSA, SEVGİ, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP, TELLİ ODALAR, TÜRKELİ, ÇİFTE GELİNLER, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah ARAYICI, ARAYICI ÇIKMAZI, ASMAKANDİL, ASMALIHAN, BAHÇELİKAHVE, BALİPAŞA YOKUŞU, BOSTAN, CİLAVCI, EMİN SİNAN HAMAMI, EMİN SİNAN HAMAMI ÇIKMAZI, ESİRCİ KEMALETTİN, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA FIRINI, HATTAT, KADIRGA LİMANI, KURBAN, MUTRİP, MÜHENDİS MEKTEBİ, MÜSELLİM, NEVİYE, PEŞ bölgelerinde 18/03/2022 02:00:00 - 18/03/2022 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13328320

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah EBUSSUUD, ERDOĞAN, HÜDAVENDİGAR, MEHMET MURAT, SAFVETİPAŞA, İBN-İ KEMAL sk bölgelerinde 18/03/2022 09:00:00 - 18/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13021316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah ARAP İSMAİL ÇIKMAZI, BEYCEĞİZ, DOLAPLI BOSTAN, KALECİ ÇIKMAZI, KURTAĞA ÇEŞMESİ, MANYASİZADE, MEHMET DEDE, MEHMETAĞA CAMİİ, MEHMETAĞA HAMAMI, MEHMETAĞA ÇIKMAZI, MUTAF ÇIKMAZI, NURETTİN TEKKESİ, SARAYAĞASI, SELVİLİ KUYU, TERCÜMAN YUNUS, ÇİLEKEŞ sk / BALAT mah ATGEÇMEZ, CEBECİBAŞI MESCİDİ, FAL, FENER YAĞHANE, FETHİYE, FETHİYE CAMİİ AVLUSU ÇIKMAZI, FETHİYE KAPISI, FETHİYE MEDRESESİ, FETİH, GÖK ÇIKMAZI, HACI İBRAHİM, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, KALPAKÇI ÇEŞMESİ YOKUŞU, KARADAVUT, KAZANCI SELİM, KOLTUKÇU, KÖROĞLU, KİREMİT, MANYASİZADE, MANYASİZADE ÇIKMAZI, MEHMET DEDE, MEHMETAĞA CAMİİ, MEHMETAĞA HAMAMI, MERCİMEK, MERDANE, MERMERŞAHİ, MESNEVİHANE, MURAT MOLLA, MURAT MOLLA ÇIKMAZI, NAKKAŞ HAYDAR, SARAYAĞASI, TAVUKÇU ABDULLAH, TAYYARECİ SELAHATTİN, TEVKİİ CAFER MEKTEBİ, İMAM ÖMER, İSMAİLAĞA, İSMAİLAĞA 1. ÇIKMAZI, İSMAİLAĞA 2. ÇIKMAZI, İSMAİLAĞA 3. ÇIKMAZI, ŞAİR NİYAZİ sk / DERVİŞ ALİ mah DOLAPLI BOSTAN, DİLMAÇ, FETHİYE KAPISI, HACI İBRAHİM, KURTAĞA ÇEŞMESİ, SARAYAĞASI, TERCÜMAN YUNUS sk bölgelerinde 18/03/2022 09:00:00 - 18/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13470324

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, AŞİREFENDİ, BÜYÜK POSTANE, CEMAL NADİR, HAKKI TARIK US, HOCA KASIM KÖPRÜSÜ, POSTANEYANI sk bölgelerinde 18/03/2022 10:00:00 - 18/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 13440533

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 18/03/2022 10:30:00 - 18/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 13409334

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NİLGÜN, AKDENİZ, ALİBEY , ARKIN, AYTÜL, BAKİ, BİRSEN, DİLEK, EMEL, EREN, FİGEN, GÜLŞEN, GÜZİN, KASIMPATI, KEMERBURGAZ, MİHRİBAN, MİMOZA, SOKULLU, YAVUZ SELİM, YENAL, ZÜHRE, ZÜLÜF, ÖZNUR, İLKE, İĞDE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKAR, ATA, DEMİRCİ, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HASDAL, KAYMAK, KEMERBURGAZ, SEZER, SOĞUKSU, YAKACIK, YAZGI, YAZGI ÇIKMAZI, ÇAYELİ, ÇAĞRI, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞAFAK, ŞEHİT HASAN KAYA sk / MERKEZ mah ALİBEY, BURCU, CEYLAN, DEMİRCİ, DESTAN, DESTE, ECE, EMEL, GAMZE, HİMMET, KARAMEŞE, KAYALAR, KEMERBURGAZ, KORU, KUBAN, KUMRAL, LİSE, OSMANPAŞA, PINARALTI, SERPİL, TATLIPINAR, TAŞ, ULUEREN, YAZGI, ZARİF, ÇINAR, ÇOBANÇEŞME, ÇİM, ŞAFAK sk / NURTEPE mah AKİF, ALAPINAR, ALAÇAM, ALPER, ALTUĞ, ALÇİN, ALİBEY, ANZER, ARALIK, ARI, ARTI, AS, AYDEMİR, AYLİN, AYYÜZLÜ, BAL, BALSUYU, BARIŞ, BEDİR, BEHRAM, BENNUR, BEYAZGELİNCİK, BİRGÜL, BİRSEN, CANSU, CEMAL, DARGIN, DENİZ, DRAM, DİKİLİTAŞ, DİYAR, EMRAH, EMİN, ERCİYES, ERDİNÇ, ERGÜN, ERHAN, EYÜP SULTAN, EĞRİÇINAR, FEDAKAR, GÜNEY, GÜVEN, HASRET, HAVADAR, HEYBETLİ, HÜSNÜHAL, KANLICA, KAPTANPAŞA, KARADUT, KARANFİL, KARASU, KARDEŞLER, KASIM ÇIKMAZI, KINA, KISMET, KUBAN, KUTLU, KÖPRÜ, LEYLAK, MALKOÇ, MALTA, MENEKŞE, MESKEN, MEYAN, MUTLUCAN, MİMAR, MİS, NADİDE, NAR ÇİÇEĞİ, NASİP, NURAY, OSMANPAŞA, PAMUKKALE, PETEK, PUSULA, RÜZGAR, SEDEF, SEZGİN, SINIR, SOKULLU, SÜLÜN, SÜSLER, TAHİR, TUĞÇE, TÜZÜN, YAKUT, YAMAN, YOL, YOLCU, ZAMAN, ÇAM, ÇAPRAZ, ÇEMEN, ÇEŞME, ÇEŞME bölgelerinde 18/03/2022 02:00:00 - 18/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13410316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYAZMA, CENDERE, SELAMET, İSMETPAŞA, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN sk / ÇAĞLAYAN mah ASLANBEY, AYAZMA, BOSTAN, BİROL, LATİF sk bölgelerinde 18/03/2022 10:00:00 - 18/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13440736

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ESKİ BÜYÜKDERE, SULTAN SELİM sk bölgelerinde 18/03/2022 10:00:00 - 18/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13411345

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİHAN, CİVAN, KEKLİK, ÇARDAK, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 18/03/2022 10:00:00 - 18/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 13290468

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KAMELYA, KUŞLAR TEPESİ sk bölgelerinde 18/03/2022 00:01:00 - 18/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13290469

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 3., MANOLYA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/03/2022 00:01:00 - 18/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13440564

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 20 TEMMUZ sk bölgelerinde 18/03/2022 09:00:00 - 18/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13313319

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KAMELYA sk bölgelerinde 18/03/2022 10:00:00 - 18/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 13371127

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HAŞMET, HENDEK, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇAYLI sk / KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ, MİLLET BAHÇE sk bölgelerinde 18/03/2022 09:00:00 - 18/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13459316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ALARA, ALSANCAK, ALTAN, ATANUR, EKREM, ERKAM, FEHMİ, FEYZAN, GİRAY, HAYDAR ALİYEV, ILGAR, ISITAN, LİRİK, SULTANBEY, TAFLAN, TAYYARE, TOYGAR, ULUÇ, YALIKÖY, YEKTA, ŞAFİ, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 18/03/2022 09:00:00 - 18/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13451317

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ERTEPE, GÜMÜŞDENİZ, HACI ARİF BEY, MUNTAZAM, ÖMÜR sk bölgelerinde 18/03/2022 09:00:00 - 18/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13440598

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah BAKİ, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİNAMİK ÇIKMAZI, EBRAR, ECLA, GÜLŞAH, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 18/03/2022 09:00:00 - 18/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13458316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah İBRİŞİM sk bölgelerinde 18/03/2022 13:00:00 - 18/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 12087803

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BAHÇELER, BÜYÜKDERE, ORTAKLAR sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 18/03/2022 00:00:00 - 18/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13370870

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-DUATEPE mah BARUTHANE sk / FERİKÖY mah BARUTHANE, EVRENOSZADE, LALA ŞAHİN sk / PAŞA mah AVUKAT, KUYU 1, ÇİMEN 2, ÇİĞDEM 3, İNCİRLİ DEDE sk bölgelerinde 18/03/2022 10:00:00 - 18/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13440630

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 18/03/2022 10:00:00 - 18/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 13311333

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2459., 2460., 2464., ATATÜRK sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2305., 2307., 2314., 2315., 2316., 2318., ATATÜRK sk bölgelerinde 18/03/2022 00:05:00 - 18/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13311332

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1426., GAZİ CEBECİ sk / ESENTEPE mah 2904., 2905., 2906., 2907., 2908., 2909., 2910., 2911., 2912. sk / GAZİ mah 1365., 1372., 1373., 1374., 1375., 1375/1., 1375/2., 1375/3., 1375/4., 1376., 1377., 1377/1., 1378., 1422., 1423., 1423/2., 1424., 1426., 1500., GAZİ CEBECİ, İSMETPAŞA, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1426., 1500. sk bölgelerinde 18/03/2022 00:05:00 - 18/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13311328

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2094., 2096., 2097., 2098., 2099., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 4. sk bölgelerinde 18/03/2022 00:05:00 - 18/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

18 MART AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

18 MART BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

