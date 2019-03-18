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"18 Mart, milletimizin 15 Temmuz'daki cesaretinin mayalandığı gündür"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 20:04 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "18 Mart aslında yeri geldiği zaman bağımsızlık için, milletin geleceği için, atalarımızın nasıl şehadet meydanlarına koştuğunun simgesel bir tarihidir. 18 Mart aynı zamanda 15 Temmuz darbe gecesinde meydanlarda milletimizin gösterdiği o büyük cesaretin mayalandığı gündür" - "Sayın Temelli kalkıp 'Yahu bizimle yaptığınız ittifakı neden gizliyorsunuz. HDP'nin oyu olmasa, Ankara'da Mansur Yavaş kazanamayacak, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanamayacak. Bizim oyumuza muhtaçsınız' dedi. Biz söylediğimiz zaman kızıyorlardı, hadi şimdi Sayın Temelli'ye cevap versinler"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "18 Mart aslında yeri geldiği zaman bağımsızlık için, milletin geleceği için, atalarımızın nasıl şehadet meydanlarına koştuğunun simgesel bir tarihidir. 18 Mart aynı zamanda 15 Temmuz darbe gecesinde meydanlarda milletimizin gösterdiği o büyük cesaretin mayalandığı gündür." dedi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde "Hizmet Çarşısı" açılışında konuşan Kurtulmuş, 18 Mart'ın sadece bir tarihten ibaret olmadığını söyledi.

Bu tarihin, Türk milletinin kurtuluş günü olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"18 Mart'ın şuurunu bir kere daha yakalama fırsatını bu güzel İnönü ilçemizde bulduğumuz için Allah’a hamdediyorum, şükrediyorum. 18 Mart sadece tarihte kalan bir olay değildir. 18 Mart, hepimizin bildiği gibi bu milletin bir kurtuluş destanıdır; aynen İnönü Meydan Muhaberesi'nde olduğu gibi. 18 Mart, topu tüfeği kalmamış bir milletin 'Ya Allah' diyerek ayağa kalktığı ve 72 düvele karşı şehadet şerbetini içmek için hareket ettiği bir büyük direnç, bir büyük mukavemet, bir büyük savaştır. 18 Mart, milletin milli iradesine hakim olduğu, sahip çıktığı önemli bir destandır. 18 Mart aslında yeri geldiği zaman bağımsızlık için, milletin geleceği için, atalarımızın nasıl şehadet meydanlarına koştuğunun simgesel bir tarihidir. 18 Mart aynı zamanda 15 Temmuz darbe gecesinde meydanlarda milletimizin gösterdiği o büyük cesaretin mayalandığı gündür. 18 Mart bu anlamda sadece bir nostalji değil, milli şuurumuzun, milli anlayışımızın ve bağımsızlık ülkümüzün her yıl yeniden hatırlandığı, var olan bu büyük duygunun, milletimizin bütün fertleri tarafından ortak bir şekilde benimsendiği bir gündür. Ümmetin farklı coğrafyalarından gelerek hiç bilmedikleri, hiç tanımadıkları Gelibolu Yarımadası'nda ve orada sadece İstanbul'u ya da Gelibolu Yarımadası'nı kurtarmak değil, bütün vatanı kurtarmak için bir araya geldiği, Akif'in tabiriyle Bedir'in aslanlarının gösterdiği o ilk savaşımızın, İslam'ın ilk savaşının kahramanlarına eş bir destandır."

Kurtulmuş, 18 Mart Çanakkale Destanı'nda savaşın da ahlaklı olduğunu dile getirdi.

Çanakkale'nin, Medine'den, Bağdat'tan, Şam'dan, Irak’tan, Gürcistan’dan, Saraybosna’dan, Gümülcine'den ve birçok farklı yerden gelen insanların "Allahuekber" sesleri arasında buluştuğu bir gaza meydanı olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "18 Mart, aziz Türk milletinin kendi milli ülküsü etrafında birleştiği, bütünleştiği bir destandır. 18 Mart aynı zamanda savaşın ahlakının da olduğunun cümle aleme gösterildiği bir destandır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Temelli 'Bizim oyumuza muhtaçsınız' diyor"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin seçime ilişkin açıklamalarına da değindi.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"CHP diyor ya 'HDP ile iş birliği yapmıyoruz' diye, İYİ Parti ile yapıyorlarmış. SP iş birliği yapmadığını, dirsek teması yaptığını söylüyor. Böyle acayip bir şey. Sonunda herhalde adamın kanına dokundu. Sayın Temelli kalkıp 'Yahu bizimle yaptığınız ittifakı neden gizliyorsunuz. HDP'nin oyu olmasa, Ankara'da Mansur Yavaş kazanamayacak, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanamayacak. Bizim oyumuza muhtaçsınız' dedi. Biz söylediğimiz zaman kızıyorlardı, hadi şimdi Sayın Temelli'ye cevap versinler. Hadi CHP desin de göreyim. Meydan okuyorum, hadi CHP desin de göreyim. 'Benim HDP'nin oyuna ihtiyacım yok' desin. Mansur Yavaş bunu söylemeye çalışıyor ama Türkiye genelinde bunu söyleyemezler. Bu ittifak bozuk bir ittifaktır. Bu ittifakın tek amacı, sizin önünüzü kesmek. Amaçları Türkiye'de yerel seçimler sonrası bir belirsizlik, bir kaos ve kriz ortamı oluşturmaktır."

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