"18 Mart, milletimizin 15 Temmuz'daki cesaretinin mayalandığı gündür"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "18 Mart aslında yeri geldiği zaman bağımsızlık için, milletin geleceği için, atalarımızın nasıl şehadet meydanlarına koştuğunun simgesel bir tarihidir. 18 Mart aynı zamanda 15 Temmuz darbe gecesinde meydanlarda milletimizin gösterdiği o büyük cesaretin mayalandığı gündür." dedi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde "Hizmet Çarşısı" açılışında konuşan Kurtulmuş, 18 Mart'ın sadece bir tarihten ibaret olmadığını söyledi.

Bu tarihin, Türk milletinin kurtuluş günü olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"18 Mart'ın şuurunu bir kere daha yakalama fırsatını bu güzel İnönü ilçemizde bulduğumuz için Allah’a hamdediyorum, şükrediyorum. 18 Mart sadece tarihte kalan bir olay değildir. 18 Mart, hepimizin bildiği gibi bu milletin bir kurtuluş destanıdır; aynen İnönü Meydan Muhaberesi'nde olduğu gibi. 18 Mart, topu tüfeği kalmamış bir milletin 'Ya Allah' diyerek ayağa kalktığı ve 72 düvele karşı şehadet şerbetini içmek için hareket ettiği bir büyük direnç, bir büyük mukavemet, bir büyük savaştır. 18 Mart, milletin milli iradesine hakim olduğu, sahip çıktığı önemli bir destandır. 18 Mart aslında yeri geldiği zaman bağımsızlık için, milletin geleceği için, atalarımızın nasıl şehadet meydanlarına koştuğunun simgesel bir tarihidir. 18 Mart aynı zamanda 15 Temmuz darbe gecesinde meydanlarda milletimizin gösterdiği o büyük cesaretin mayalandığı gündür. 18 Mart bu anlamda sadece bir nostalji değil, milli şuurumuzun, milli anlayışımızın ve bağımsızlık ülkümüzün her yıl yeniden hatırlandığı, var olan bu büyük duygunun, milletimizin bütün fertleri tarafından ortak bir şekilde benimsendiği bir gündür. Ümmetin farklı coğrafyalarından gelerek hiç bilmedikleri, hiç tanımadıkları Gelibolu Yarımadası'nda ve orada sadece İstanbul'u ya da Gelibolu Yarımadası'nı kurtarmak değil, bütün vatanı kurtarmak için bir araya geldiği, Akif'in tabiriyle Bedir'in aslanlarının gösterdiği o ilk savaşımızın, İslam'ın ilk savaşının kahramanlarına eş bir destandır."