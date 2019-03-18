18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bizim için dirilişin sembolü olan Çanakkale, yarınlara umutla bakmamızı sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tarihi şanlı zaferlerle dolu olan ecdadın, 18 Mart 1915'de Çanakkale'de tüm olumsuzluklara ve imkansızlıklara rağmen büyük bir destan yazdığını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin, askeri ve siyasi başarı olmaktan öte aziz milletin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin ispatı olduğunu vurgulayan Usta, "İnanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bu zafer, Cumhuriyetimizin kurulmasına giden yolda büyük bir önem arz etmiş ve tarihe yön vererek emperyalist güçler karşısında birçok mazlum halka ilham kaynağı olmuştur." ifadesine yer verdi.

Anadolu'dan, Balkanlar'dan, Arap Yarımadası'ndan, Ortadoğu'dan, Afrika'dan etnik kökeni, rengi fark etmeksizin özgürlük tutkusuyla Çanakkale'de bir araya gelen Mehmetçik'in bütün dünyaya bir insanlık dersi verdiğini aktaran Usta, aynı toprağa kanlarını akıtanların yazdığı Çanakkale Zaferi'nin temelinde güçlü bir inanç, tertemiz bir iman yattığını kaydetti.