18 Mart'ta EFT yapılıyor mu? EFT kaça kadar yapılıyor?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü 1 asırı geçkindir ülkemizde kutlanmaya devam ediyor. 2020 yılında tanıştığımız koronavirüs pandemisi sebebiyle bu sene de büyük kutlamalar yapılamayacak olsa bile bu önemli gün büyük bir minnet ve saygı duruşu ile anılacak.
18 Mart, her ne kadar son derece önemli ve şanlı bir gün olsa da bir resmi tatil değil. Bu sebeple bankalar, her iş gününde olduğu gibi 18 Mart 2021'de de mesai saatleri içerisinde çalışmaya devam edecek ve EFT de her zaman olduğu gibi mesai saatleri içerisinde yapılabilecek.
18 Mart 2021 Perşembe günü bütün bankalar her iş gününde olduğu gibi mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek.
18 Mart günü PTT, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, PTT Kargo ve MNG kargo gibi bütün kargo şirketleri kendi mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek. 18 Mart tarihi resmi bir tatil olmadığı için çalışma saatlerinde hiçbir değişiklik olmayacak.
PTT çalışma saatleri: 08.30 - 12.30 ile 13.30 - 17.30
Aras Kargo çalışma saatleri: 09.00 - 18.00
MNG Kargo çalışma saatleri: 08.30 - 17.30
Yurtiçi Kargo çalışma saatleri: 09.00 - 18.00
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü bir resmi tatil değil. Bu sebeple bütün kamu kurum ve kuruluşları gibi eczaneler de mesai saatleri içerisinde aynı şekilde hizmet vermeye devam ediyor.
1 OCAK - YILBAŞI
23 NİSAN - ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
1 MAYIS - EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
12 MAYIS - RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ ( YARIM GÜM )
13 MAYIS - RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ
14 MAYIS - RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜNÜ
15 MAYIS - RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜNÜ
19 MAYIS - ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
15 TEMMUZ - DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
19 TEMMUZ - KURBAN BAYRAMI ARİFESİ ( YARIM GÜN)
20 TEMMUZ - KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ
21 TEMMUZ - KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ
22 TEMMUZ - KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ
23 TEMMUZ - KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ
30 AĞUSTOS - ZAFER BAYRAMI
28 EKİM - CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ ( YARIM GÜN )
29 EKİM - CUMHURİYET BAYRAMI