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18 Mart'ta EFT yapılıyor mu? EFT kaça kadar yapılıyor?

17.03.2021 16:11 | Son Güncelleme:
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18 Mart'ta EFT yapılıyor mu? EFT kaça kadar yapılıyor?

Yarın, 18 Mart yani Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü. Bütün Türkiye'de coşku ve minnet ile kutlanacak 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde birçok vatandaş EFT yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki 18 Mart'ta EFT yapılıyor mu? 18 Mart'ta EFT kaça kadar yapılıyor?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü 1 asırı geçkindir ülkemizde kutlanmaya devam ediyor. 2020 yılında tanıştığımız koronavirüs pandemisi sebebiyle bu sene de büyük kutlamalar yapılamayacak olsa bile bu önemli gün büyük bir minnet ve saygı duruşu ile anılacak.

18 MART'TA EFT YAPILIYOR MU?

18 Mart, her ne kadar son derece önemli ve şanlı bir gün olsa da bir resmi tatil değil. Bu sebeple bankalar, her iş gününde olduğu gibi 18 Mart 2021'de de mesai saatleri içerisinde çalışmaya devam edecek ve EFT de her zaman olduğu gibi mesai saatleri içerisinde yapılabilecek.

18 MART'TA BANKALAR AÇIK MI?

18 Mart 2021 Perşembe günü bütün bankalar her iş gününde olduğu gibi mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek.

18 MART'TA KARGOLAR VE PTT AÇIK MI?

18 Mart günü PTT, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, PTT Kargo ve MNG kargo gibi bütün kargo şirketleri kendi mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek. 18 Mart tarihi resmi bir tatil olmadığı için çalışma saatlerinde hiçbir değişiklik olmayacak.

PTT çalışma saatleri: 08.30 - 12.30 ile 13.30 - 17.30

Aras Kargo çalışma saatleri: 09.00 - 18.00

MNG Kargo çalışma saatleri: 08.30 - 17.30

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri: 09.00 - 18.00

18 MART'TA ECZANELER AÇIK MI?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü bir resmi tatil değil. Bu sebeple bütün kamu kurum ve kuruluşları gibi eczaneler de mesai saatleri içerisinde aynı şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 OCAK - YILBAŞI

23 NİSAN - ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 MAYIS - EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

12 MAYIS - RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ ( YARIM GÜM )

13 MAYIS - RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ

14 MAYIS - RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜNÜ

15 MAYIS - RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜNÜ

19 MAYIS - ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

15 TEMMUZ - DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

19 TEMMUZ - KURBAN BAYRAMI ARİFESİ ( YARIM GÜN)

20 TEMMUZ - KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ

21 TEMMUZ - KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ

22 TEMMUZ - KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ

23 TEMMUZ - KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ

30 AĞUSTOS - ZAFER BAYRAMI

28 EKİM - CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ ( YARIM GÜN )

29 EKİM - CUMHURİYET BAYRAMI

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