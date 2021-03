18 Mart'ta EFT yapılıyor mu? EFT kaça kadar yapılıyor?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü 1 asırı geçkindir ülkemizde kutlanmaya devam ediyor. 2020 yılında tanıştığımız koronavirüs pandemisi sebebiyle bu sene de büyük kutlamalar yapılamayacak olsa bile bu önemli gün büyük bir minnet ve saygı duruşu ile anılacak.

18 MART'TA EFT YAPILIYOR MU?

18 Mart, her ne kadar son derece önemli ve şanlı bir gün olsa da bir resmi tatil değil. Bu sebeple bankalar, her iş gününde olduğu gibi 18 Mart 2021'de de mesai saatleri içerisinde çalışmaya devam edecek ve EFT de her zaman olduğu gibi mesai saatleri içerisinde yapılabilecek.

18 MART'TA BANKALAR AÇIK MI?

18 Mart 2021 Perşembe günü bütün bankalar her iş gününde olduğu gibi mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek.

18 MART'TA KARGOLAR VE PTT AÇIK MI?

18 Mart günü PTT, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, PTT Kargo ve MNG kargo gibi bütün kargo şirketleri kendi mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek. 18 Mart tarihi resmi bir tatil olmadığı için çalışma saatlerinde hiçbir değişiklik olmayacak.

PTT çalışma saatleri: 08.30 - 12.30 ile 13.30 - 17.30

Aras Kargo çalışma saatleri: 09.00 - 18.00