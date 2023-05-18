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18 Mayıs okullar yarım gün mü, tatil mi? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? Okullar ve kamu kurumları...

18.05.2023 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Mayıs okullar yarım gün mü? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi okulların tatil mi yarım gün mü olduğu merak konusu oldu. Okullar, kamu kurumları ve özel sektör çalışanları konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 18 Mayıs okullar yarım gün mü, tatil mi? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? İşte detaylar...

18 Mayıs okullar yarım gün mü, tatil mi? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? Okullar ve kamu kurumları...

18 Mayıs yarım gün mü, tatil mi sorusu 19 Mayıs Cuma gününün resmi tatil olması sebebiyle merak konusu oldu. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'üm gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Birçok kişi internette "18 Mayıs okullar yarım gün mü, tatil mi? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının kutlandığı 19 Mayıs Cuma günü resmi tatil olacak fakat 18 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil durumu söz konusu değil.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs bu yıl cuma gününe denk geldi. Bilindiği üzere Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramı ve resmi tatilidir.

19 mayıs bayrak töreni

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

19 mayıs etkinlikleri

19 MAYIS CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Cuma günü ilkokul, ortaokul, lise ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve kreşler eğitime ara verecek.

2023 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili
23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili
21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü

takvim

19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı
15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı
29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet Bayramı

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